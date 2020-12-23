Женщины на борту ракетного корвета ВМС Израиля

Первой женщиной, прошедшей курс подготовки офицеров ВМС Израиля, стала в 2000 году Ора Пелед. Она служила на корабле Sa’ar 4.5. В ноябре 2018 года военно-морской флот разрешил женщинам проходить обучение для службы на ракетных кораблях. Они служат два года и восемь месяцев, а некоторые продолжают службу.

Существует морское суеверие, что женщина на борту приносит несчастье. А в Израиле вплоть до недавнего времени женщины допускались на боевые суда, но им запрещалось работать техниками и машинистами. Моряки-ветераны объяснят, что, поскольку «судовой двигатель» на иврите женского рода, он может «ревновать» к женщинам-морякам и «отказываться от сотрудничества».

По мере того как ВМС Израиля модернизируют свой флот ракетных судов, они меняют свое отношение к женщинам, занимающим боевые должности.

«Я хотела победить стигму. И до сих пор двигатель был моим другом. Мы еще не дрались», – улыбается она в интервью IsraelHayom.– Адреналин на ракетном корабле безумный. Ты всегда чувствуешь себя частью чего-то секретного. Ты всегда чувствуешь себя частью чего-то секретного. Ты делаешь то, о чем никто не знает, что немного досадно, но все же это хорошее чувство. Мой отец служил на флоте много лет, и даже сейчас, даже после того, как я поступила на службу, он не рассказал мне всего, что он там делал».

Сержант Джессика Клемперт

20-летняя Эйнав Эшуэль, сержант, техник-штурман – из семьи соблюдающих евреев. Оба ее родителя служили в ВВС Израиля и были удивлены выбором дочери.

«Но я хотела посмотреть, смогу ли покинуть свою зону комфорта, которая состояла только из девочек, и привыкнуть служить в смешанной части» – говорит она.

Сержант Эйнав Эшуэль

Офицер по электронике и обороне на INS Magen капитан, 23-летняя Шира Клигер служила на всех кораблях типа Sa’ar 5 ВМС Израиля: Eilat, Hanit («Копье») и Lahav («Лезвие»). Она родилась и выросла во французском районе Кармеля. Теперь ее задача – заставить работать Magen: «Помимо того, что я хожу с дрелью и ноутбуком, моя цель – определить угрозу и развернуть надлежащие меры реагирования».

Капитан Шира Клигер

Ожидается, что 20 из 80 моряков, которые будут служить на корабле, будут женщинами.

Девушки, поступившие на службу два года назад, прошли обучение для службы на INS Magen. Новый корабль с самого начала планировался для размещения как мужчин, так и женщин, в отличие от предыдущих моделей. Он был модернизирован, чтобы включить койки для женщин и улучшенные бытовые условия.

«Единственная разница между нами и ребятами – это отдельные помещения, ванная и душ», – говорит Эшуэль.

INS Magen в Хайфе, 2 декабря 2020 г.

Медик-сержант Ирина Полянкер, 20 лет, из Маале-Эфраима: «Любой, кто не жил на борту, может подумать, что между парнями и девушками всегда есть сексуальное напряжение. Но все здесь знают пределы».

Клигер добавляет: «Я считаю, что каждая из нас – достаточно сильная личность, чтобы сказать, если кто-то заходит слишком далеко. К счастью, этого не происходит. Возможно, что в первые пару дней парни и могут сказать: ужас, здесь командует женщина. Но через два дня, когда я проявлю себя профессионально, это уже не имеет значения».

Сержант Ирина Полянкер

Моряки, прикомандированные к INS Magen, провели последние шесть месяцев в Германии, чтобы подготовить судно к отплытию в Израиль. Они жили в отеле и соблюдали строгие правила безопасности: носить гражданскую одежду, ходить группами и избегать громких разговоров на иврите. Им также приходилось часто менять маршруты своих путешествий.

29 октября на палубе был поднят израильский флаг, командование кораблем было официально передано ВМС Израиля. С тех пор четыре девушки почти не ступали на сушу, изучая все части корабля вплоть до каждого винта и практикуясь в управлении.

Ранее все они уже участвовали в боевых действиях за пределами территориальных вод Израиля. «Перед отплытием вы читаете молитву путешественника и знаете, что делаете что-то очень важное. Это потрясающее чувство», – говорит Эшуэль.

Клигер: «Вы возвращаетесь после сумасшедшей миссии, но вы не можете никому ничего рассказать… даже морякам на других кораблях».

«Щит» должен быть оснащен радаром, пушкой, 16 противокорабельными ракетами, системой защиты корабля от ракет и самолетов и многим другим. 90% этих систем произведены в Израиле, и их установка затянется на полтора года.

После нескольких дней отпуска, чтобы оправиться от долгого плавания из Германии, женщины вернулись на корвет и приступили к работе.

Клемперт: «Когда все привыкли к нашему присутствию, мы нашли здесь друзей на всю жизнь. Мои друзья с корабля как семья. Вы растете вместе с ними, дышите с ними, делаете все вместе с ними, больше, чем на других базах».

Мария Якубович