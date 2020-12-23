Загадочно возникающая реклама пижам с вырезом на ягодицах вызвала ажиотаж в сети

Загадочная реклама домашней одежды с откровенным вырезом стала предметом обсуждения в сети. Об этом сообщает BBC.

Речь идет о «простых функциональных пижамах для взрослых на пуговицах» — слитных костюмах бренда IVRose красного цвета с принтом в виде оленей и узоров. Изделие оформлено крупным карманом сзади, который, при желании носящего, обнажает ягодицы.

Ажиотаж вокруг пижамы появился после того, как несколько пользователей сообщили в соцсетях, что видели рекламу бренда IVRose во время чтения статьи на сайте журнала Elle.com. Многие задавались вопросом, почему подобное объявление начало возникать на других сайтах и в их новостной ленте. «Я тоже часто вижу эту рекламу в последнее время», «Любопытно, как алгоритм связывает тех, кто читает политические статьи и тех, кто интересуется бесполезной домашней одеждой со скидкой», «Если я не получу на Рождество комбинезон без задницы от IVRose, я расстроюсь», — высказывались они в Twitter.

Директор маркетингового агентства Digital Whiskey Мэт Моррисон (Mat Morrison) рассказал BBC, что китайские рекламодатели не раз использовали «провокационные образы» в попытке привлечь внимание потребителей, чтобы увеличить количество продаж.

Специалист предположил, что реклама, вероятно, массово распространилась в интернете из-за того, что ее целевые параметры настроены намного шире обычного. Вместо того, чтобы ориентироваться на конкретную целевую аудиторию, маркетологи охватывают людей всех полов и возрастных групп.

Кроме того, Моррисон подчеркнул, что если пользователь кликнет на эту рекламу, в ближайшем будущем он попадет под таргетинг похожих товаров.