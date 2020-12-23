Вдову Джигарханяна могут выселить из квартиры

В актерской тусовке ходят слухи, что вдова Армена Джигарханяна Татьяна Власова может лишиться московской квартиры, в которой свои последние дни доживал знаменитый актер, сообщает «Собеседник». Половина жилья принадлежит предпринимателю Юрию Растегину, который собирается сделать из апартаментов музей.

Речь идет о трехкомнатной квартире в Староконюшенном переулке, которую Джигарханян и Власова получили от государства. Впоследствии после развода и женитьбы на пианистке Виталине Цымбалюк-Романовской актер продал свою половину жилья бизнесмену Растегину. Впрочем, очередной развод и воссоединение с Власовой заставили актера обратиться к предпринимателю с просьбой пожить в квартире. Перед смертью Джигарханян завещал сделать из апартаментов музей. После кончины актера вопрос дальнейшей судьбы квартиры стал предельно актуальным.

По словам автора «Собеседника», в актерской среде уверены, что в результате Татьяна Власова может оказаться на улице. Журналисты связались с Растегиным, чтобы прояснить его позицию на этот счет. Бизнесмен поспешил заверить, что вдове Джигарханяна ничего не угрожает. Он подчеркнул, что будет считаться с желаниями пожилой женщины: она может оставаться жить в квартире так долго, как того захочет.

«Просьбу Джигарханяна выполним позже. Если же она даст добро на то, чтобы организовать в квартире музей, мы подыщем варианты для нее Я располагаю средствами, чтобы обеспечить ее достойным жильем», — резюмировал предприниматель.

Как сообщал «Рамблер», народный артист СССР Армен Джигарханян скончался 14 ноября в возрасте 85 лет. Его друг Артур Согомонян заявил, что причиной смерти артиста стали возраст и болезни. После смерти артиста Виталина Цымбалюк-Романовская обвинила родственников Джигарханяна, в частности, его первую жену Татьяну Власову и пасынка Степана, в ненадлежащем уходе. Степан же назвал Цымбалюк-Романовскую «женой на час», обвинил ее в спекуляциях и заявил, что за жизнь его отца боролись лучшие врачи.