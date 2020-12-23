Сенатор США — Лукашенко должен оказаться за решеткой Коронавирусом заразился каждый сотый житель Земли » В Сингапуре показали яхту с неограниченным запасом хода Сингапурская компания Azura Marine представила новую электрическую яхту стоимостью 500 000 долларов, которая, по их словам, способна совершать «безостановочные морские путешествия, работающие только на солнечном свете».



Как сообщает «Electrek», это уникальная яхта с 4 каютами для 8 гостей, предназначенная для длительных круизов без необходимости использования ископаемого топлива или заправок любого рода. Катамараны «Aquanima 40» на солнечных батареях также оснащены системой сбора дождевой воды, системой водоподготовки и рекуперации воды из кондиционера.



Azura Marine утверждает, что судно может непрерывно плавать благодаря своей большой солнечной энергосистеме 10 кВт и аккумуляторной батарее 60 кВтч. По данным компании, серия Aquanima 40 может проехать «более 100 морских миль (185 км) за один день без остановки».

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