Знаменитая «светская львица» Москвы совершила самоубийство на фоне психоза

Вчера днем в Москве было обнаружено тело 46-летней Ирины Шафировой, которая была известна в светских кругах столицы. По данным СМИ, ее тело нашли около жилого дома в Ружейном переулке в Москве. При этом лицо Ирины было так сильно повреждено, что ее личность удалось установить не сразу — опознание заняло несколько часов.

По предварительным данным правоохранительных органов, Шафирова скончалась от полученных травм после падения с 15-го этажа. Как полагают следователи, Ирина могла совершить самоубийство: следов борьбы на теле обнаружено не было. При этом предсмертную записку пока не нашли.

По одной из версий, Шафирова могла свести счеты с жизнью из-за депрессии. По слухам, она тяжело переживала бракоразводный процесс со своим супругом Борисом Шафировым. Последние несколько лет она периодически проходила лечение в психиатрической больнице. Последний раз — незадолго до своей гибели.

У Бориса Шафирова от Ирины остались сын и дочь школьного возраста. Из-за психических проблем своей матери они жили вместе с нянями в том же доме, что и погибшая.

Дети Ирины и Бориса Шафировых

Ирина Шафирова с сыном