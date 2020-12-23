В России на грани банкротства все рыбное производство

Китай — крупнейший импортер российской рыбы — закрыл все порты для приема продукции из РФ, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на источник в крупной рыбопромышленной компании.В рамках карантинных мер по Covid-19 был закрыт порт Далянь — последний, принимавший российскую рыбную продукцию, и сроки возобновления импорта китайская сторона не называет.

Ранее перестал принимать рыбу из России порт Циндао. Решение может быть связано с тем, что потенциальные угрозы от распространения COVID-19 китайские власти посчитали более опасными, чем убытки рыбозаводов, говорит замдиректора УК «Норебо» Сергей Сенников.

На Китай приходится 61% российского рыбного экспорта — 1,09 млн тонн в прошлом году, или 3,27 млрд долларов в денежном выражении. Проблемы с поставками начались после того, как в замороженной российской рыбе китайские специалисты обнаружили возбудителя Covid-19.

Альтернативой китайскому рынку могла бы стать Южная Корея, но и ее порты сейчас перегружены, говорит Сенников.

Проблемы у рыбаков, по его словам, начнутся в январе 2021 года, когда стартует сезон вылова минтая в Охотском море. Ожидается, что добыча составит 1,2 млн тонн за первый квартал, но в России нет мощностей ни для переработки, ни для хранения таких объемов.

Для российских, прежде всего дальневосточных, рыбаков ситуация катастрофическая, заявил «Интерфаксу» руководитель информационного агентства по рыболовству Александр Савельев.

В китайских портах «застряли» порядка 40 тысяч тонн мороженной рыбы. «Сейчас нужно интенсивно искать альтернативные рынки, что весьма проблематично», — констатирует Савельев.

По его мнению, ненужную китайцам рыбу могло бы выкупить государство и раздать бедным. «Это можно сделать за счет «размораживания» программы адресной помощи ма