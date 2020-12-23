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Сын Майкла Дугласа Кэмерон и его возлюбленная стали родителями во второй раз

42-летний сын Майкла Дугласа Кэмерон и его возлюбленная Вивиан Тайбс стали родителями во второй раз — у пары родился сын, которого они назвали Райдером. Новостью поделился сам Кэмерон, опубликовавший в инстаграме семейный снимок.

Вивиан Тайбс и Кэмерон Дуглас с дочерью Луа Иззи и сыном Райдером 

Вивиан Тайбс и Кэмерон Дуглас с дочерью Луа Иззи и сыном РайдеромДобро пожаловать на планету Земля, мой сын Райдер Т. Дуглас,

— написал он.

Счастливых родителей уже поздравили отец Кэмерона Майкл Дуглас и его супруга Кэтрин Зета-Джонс.

Лицо Луа! Уморительно!

— написала актриса.

Кэмерон и Майкл Дугласы и Кэтрин Зета-Джонс 

Кэмерон и Майкл Дугласы и Кэтрин Зета-ДжонсКэмерон — старший из троих детей Майкла Дугласа (вместе с Кэтрин Зетой-Джонс Дуглас-старший воспитывает 20-летнего сына Дилана и 17-летнюю дочь Кэрис), он родился в первом браке актера с Диандрой Лукер. Сейчас Кэмерон — примерный семьянин, а еще несколько лет назад у него были серьезные проблемы с законом. В 2009 году Кэмерона приговорили к пяти годам тюрьмы за хранение наркотиков. Но и в заключении он продолжил заниматься их контрабандой, в чем добровольно признался. После этого ему продлили тюремный срок еще на два года. В 2016 году он вышел на свободу и вскоре встретился со своей возлюбленной, инструктором по йоге Вивиан Тайбс.

Три года назад на свет появилась их дочь Луа Иззи, чему и Кэмерон, и все его родные были несказанно рады. Сам он признавался, что благодаря дочери совершенно по-новому взглянул на жизнь.

Она — мой источник вдохновения. Надеюсь, она увидит, что ее отец многого добился и делает хорошие вещи. Возможно, она будет гордиться моим путем,

— говорил он.

Кэмерон Дуглас и Вивиан Тайбс с дочерью Луа Иззи 

ИСТОЧНИК ET
23 декабря, 2020 | Category: Новости, Шоу-бизнес
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