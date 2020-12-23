Стало известно когда будет третий сезон «Мандалорца»

Стало известно когда будет третий сезон «Мандалорца» — не раньше 2022 года.

Джон Фавро ответил на вопросы фанатов после финала второго сезона «Мандалорца»:

• «Книга Боба Фетта» и «Мандалорец» абсолютно разные проекты. Только после съемок сольного проекта про Фетта (ожидаемый выход — конец 2021) команда приступит к работе над третьим сезоном «Мандалорца» (выход 2022);

• Дэйв Филони в настоящее время работает над сценарием сольного сериала про Асоку Тано;• Джон подтвердил, что для «Мандалорца» использовались и во всех грядущих его сериалах будут использованы самые последние технологии, чтобы герои и бэкграунд выглядели максимально похожими на образы Джорджа Лукаса в первых шести фильмах «Звёздных войн».