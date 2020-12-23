Стало известно как кроманьонцы победили неандертальцев

Наконец-то становится понятно, как наши предки кроманьонцы победили более головастых неандертальцев. Исследовав кости, найденные в пещере на севере Испании, учёные заключили, что неандертальцы впадали на зиму в спячку. «Пещера фактически является массовым захоронением» — говорят исследователи, обнаружившие тысячи зубов и костей, которые намеренно были брошены туда.

Найденные кости содержат сезонные колебания, которые указывают на замедление роста костей на несколько месяцев ежегодно, характерные для впадающих в спячку животных. Ученые предполагают, что первые люди входили «в метаболическое состояние, которое помогало им выжить в течение длительных периодов времени в холодных условиях с ограниченными запасами пищи и достаточными запасами жира». Исследователи признают, что находка «может выглядеть как научная фантастика», но подчеркивают, что в спячку впадают многие млекопитающие, включая приматов, таких как лемуры. Структура повреждений, обнаруженных в человеческих костях, согласуется с повреждениями в костях у млекопитающих, включая пещерных медведей.



Скелет неандертальца, которому кто-то проломил голову. Вероятно, во сне.

Найденные останки принадлежат неандертальцам, жившим более 400 тысяч лет назад. Если их потомки сохранили привычку впадать в спячку до появления в Европе наших предков, так называемых “людей разумных“ около 200–100 тысяч лет назад, то непоседливые гомо сапиенсы, которым зимой почему-то не спалось, могли подло перебить неандертальцев во сне, пока те храпели в своих пещерах.

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Три года назад учёные уже обнаружили, что люди, которым необходим дневной сон, скорее всего несут в себе неандертальские гены.