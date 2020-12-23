США ввели санкции против ЦБ Сирии

Соединенные Штаты во вторник ужесточили санкционный режим в отношении Сирии и ввели ограничения в отношении супруги президента Сирии Асмы Асад и ее родственников, а также сирийского ЦБ. Об этом говорится в распространенных заявлениях Госдепартамента и Минфина США.

Так, под ограничения попали семь сирийских граждан, среди которых четверо имеют подданство Великобритании. Кроме того, санкции были введены против девяти коммерческих структур, а также ЦБ Сирии. Как пояснили в Минфине, речь идет о «должностном лице сирийского правительства высокого ранга, ее муже, который является членом Народного совета (однопалатный парламент страны — прим. ТАСС), а также их коммерческих структурах». Санкции призваны «препятствовать будущим инвестициям в контролируемые правительством районы Сирии, принудить режим [сирийского президента Башара Асада] прекратить свои злодеяния в отношении сирийского народа, а также заставить» его участвовать в процессе урегулирования сирийского конфликта в соответствии с резолюцией 2254 Совета Безопасности ООН, говорится в заявлении Минфина.

В ведомстве напомнили, что год назад президент США Дональд Трамп подписал закон Цезаря или «Акт о защите гражданского населения Сирии» (CAESAR Syria Civilian Protection Act). «Министерство финансов продолжит использовать все свои средства, чтобы разоблачить тех, кто поддерживает режим Асада и позволяет этим преступлениям продолжаться», — заявил министр финансов США Стивен Мнучин.

Включение в санкционный список означает заморозку активов в США и запрет для американских граждан или компаний на ведение бизнеса с его фигурантами, которым также запрещен въезд в страну.

Американские власти с начала конфликта в Сирии уже неоднократно вводили различные санкции против властей страны. Так, Центральный банк Сирии уже находится под рядом ограничений Вашингтона. В этот раз санкции против него были введены в рамках «закона Цезаря».

Санкции Госдепа

Госдепартамент также ввел санкции в отношении супруги президента Сирии Асмы Асад и нескольких ее ближайших родственников. «Госдепартамент сегодня [во вторник] вводит санкции в отношении Асмы Асад, жены Башара Асада, за препятствование усилиям по политическому урегулированию сирийского конфликта <…> Асма в интересах режима возглавляла усилия по консолидации экономической и политической власти, в том числе с помощью своих так называемых благотворительных и общественных организаций. Кроме того, мы вводим санкции в отношении <…> ближайших родственников Асмы Асад», — пояснил в распространенном письменном заявлении госсекретарь Майкл Помпео. Санкции также введены против руководителя военной разведки Сирии генерала Кефаха Мульхама, добавил шеф американской дипломатии. Он также напомнил, что «пять лет назад СБ ООН единогласно принял резолюцию 2254, твердо обозначившую единственный путь к прочному урегулированию сирийского конфликта».

Находящимся в черном списке Госдепартамента запрещен въезд в США.

При этом супруга сирийского президента уже находилась в санкционных списках Минфина. Если внешнеполитическое ведомство снимет с нее санкции, ограничения финансового ведомства продолжат действовать.

О «законе Цезаря»

«Закон Цезаря» дает администрации США право вводить ограничительные меры в отношении организаций и лиц, оказывающих прямую и косвенную помощь правительству Сирии, а также различным действующим на территории страны вооруженным формированиям, которых, по данным США, поддерживают власти Сирии, России и Ирана.

Название пакета санкций «закон Цезаря» происходит от псевдонима сирийского военнослужащего, который бежал в 2013 году из страны и якобы передал западным правозащитникам фотоматериалы о насилии над заключенными в сирийских тюрьмах.

МИД Сирии осудил этот пакет санкционных мер. В заявлении сирийского внешнеполитического ведомства указывалось, что документ «основывается на ложных свидетельствах, сфабрикованных враждебными сирийскому народу сторонами».