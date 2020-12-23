Спонсорами новогоднего городка на Банковой стали букмекеры, казино и скандальные застройщики

Спонсором новогоднего площадки у Офиса президента оказалась букмекерская контора Parimatch.

Об этом в Telegram написал народный депутат от «Европейской солидарности» Алексей Гончаренко.

«Я отказываюсь в это верить. Каток у Офиса президента на Банковой открыл благотворительный фонд … букмекерской конторы Parimatch!

На сайте ОП скромно написали о том, что «новогодние аттракционы и декорации установлены меценатами и благотворителями без использования бюджетных средств». Однако называть этих меценатов не захотели. Оно и не удивительно. Вот вам и легализация игорного бизнеса «, — написал депутат.

Гончаренко также опубликовал скриншот поста с Facebook-страницы Parimatch Foundation Ukraine.

В заметке сказано, что Parimatch Foundation Ukraine «поддержал инициативу президента и помог открытию бесплатного катка».

Журналист Евгений Куксин также заметил логотип «ИнтегралБуд» на одной из конструкций новогоднего городка. Он обнародовал фотографии с логотипом строительной компании.

Он вспомнил о такой «незаконно созданной структуре как Комиссия по регулированию азартных игр и лотерей».

«Мало того, что этот орган создан незаконно, а назначенный председатель Иван Рыжий утвержден с нарушениями квалификационных требований, так вот второго декабря при Комиссии был создан консультационно-экспертный совет, в который вошли лоббисты» Париматч «, — написал журналист.

В своей заметке Куксин объясняет, что первым заместителем председателя Комиссии избран лоббист интересов «Париматч» Борис Баума, которого протащили Давид Арахамия, Андрей Мотовиловець, Кирилл Тимошенко. Отдельно, в экспертный совет вошли Алина Плющ и Андрей Астапов. Плющ — соучредитель Украинской Ассоциации Игровой Индустрии, в которую входит Ирина Сергиенко. Деятельность Сергиенко завязана напрямую с «Париматч». Астапов юрист фирмы Eterna Law, которая обслуживает интересы «Париматч».

Кроме того, журналист сообщает, что в одном из бизнес-центров «ИнтегралБуду» нардеп Николай Тищенко открыл офис киевской ячейки «Слуги народа».