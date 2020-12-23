Сенатор США — Лукашенко должен оказаться за решеткой

Сенат США вечером 21 декабря одобрил новую редакцию Закона о демократии, правах человека и суверенитете Беларуси. Согласно ей, документ позволит администрации США официально заявить, что Вашингтон не признает результаты фальсифицированных президентских выборов в Беларуси 9 августа 2020 года, и не считает Лукашенко законно избранным лидером Беларуси.

Законопроект также призывает к проведению новых президентских выборов в Беларуси, соответствующих стандартам ОБСЕ, и к немедленному освобождению всех политических заключенных режима Лукашенко.

Автор новой редакции Закона о демократии в Беларуси Кристофер Смит (Christopher Smith), республиканец от Нью-Джерси в Палате представителей, в интервью Русской службе «Голоса Америки» заявил, что документ также позволит администрации США эффективно вводить санкции против официального Минска.

Данила Гальперович: Как ваш законопроект был воспринят вашими коллегами с обеих сторон политического спектра?

Кристофер Смит: Законопроект был с энтузиазмом воспринят и республиканцами, и демократами как в Палате представителей, которая его поддержала несколько недель назад, так и в Сенате. После того, как мой законопроект, вошедший в большой пакет законов, будет подписан президентом, это заново авторизует мой же закон, который я разработал в 2004 году. Эта редакция идет гораздо дальше предыдущей, она по-настоящему уполномочит президента на введение санкций против этих людей точно так же, как это сделал Евросоюз, который ввел санкции против 29 лиц. Таким образом, они понесут ответственность за свою жестокость, за то, что они не позволяют состояться настоящей демократии, а также свободным и справедливым выборам. Это, пожалуй, главный из законов, которые я когда-либо написал, или в которых был соавтором. Он дает этой администрации дополнительные инструменты для введения санкций, но и следующая администрация может принять эстафету в нашем стремлении достичь свободы и демократии в Беларуси.

Д.Г.: В то время, как Вашингтон может ввести дополнительные санкции против официального Минска, Москва помогает Лукашенко кредитом в миллиард долларов – решение об этом было принято в понедельник. Есть ли, по-вашему, опасность того, что Россия фактически поглотит Беларусь в недалеком будущем?

К.С.: Да, такая обеспокоенность есть, и именно поэтому в полном названии моего закона есть слово «суверенитет». Мы не собираемся признавать законной ситуацию, если она будет развиваться по украинскому сценарию и по схеме захвата Крыма. Мы специально в этом законе, и это как раз право Конгресса, призвали администрацию ясно и недвусмысленно заявить, что России не будет позволено незаконно захватить Беларусь. Она уже туда проникает, и начала со средств массовой информации, но есть и другие пути такой ползучей интервенции. Надо говорить об этом прямо: это поглощение, и Лукашенко все больше становится марионеткой Москвы. Белорусы достойны чего-то лучшего, чем эта ситуация, они заслуживают свободно выбранного президента и законодательную власть.

Д.Г.: Госсекретарь США Майк Помпео сделал несколько жестких заявлений относительно происходящего в Беларуси, но мы не видели почти никакой реакции президента Дональда Трампа на происходящее. Ожидаете ли вы, что он все же выскажется по этому поводу, или это необязательно?

К.С.: Я надеюсь, что он все же выскажется, и, как вы правильно сказали, госсекретарь Помпео делал довольно жесткие заявления на эту тему буквально несколько недель назад. Теперь у них есть нужные инструменты, ради этого, собственно, принимался этот закон: в нем отражено то, как Конгресс считает нужным подходить к этой проблеме – добиться установления стабильности путем усиления санкций, что уже сделал Евросоюз, и наш список такой же, как и у Европы. И мы будем этого добиваться, никто не собирается оставлять эту тему, как это происходило раньше, когда люди начинали как бы уставать от темы Беларуси и говорили «давайте перевернем страницу, что там еще в мире происходит». Так в этот раз не будет, в январе я собираюсь проводить слушания по Беларуси в Конгрессе, где я являюсь сопредседателем Комиссии по правам человека имени Тома Лантоса. Мы рассмотрим возможности исполнения этого нового закона как нынешней, так и последующей администрацией.

Д.Г.: Многие в связи с ситуацией в Беларуси отмечают, что, вероятно, нужно усиливать санкции против Александра Лукашенко лично, поскольку он является вдохновителем всего насилия, творящегося в Беларуси. Как вы думаете, какие есть варианты привлечения его к ответственности на международном уровне?

К.С.: Мы должны продолжать с ним разговаривать, но только на тему его ухода. Я думаю, что Международный уголовный суд должен рассмотреть и расследовать все это очень серьезно. Там совершаются преступления против человечности, и люди, которые их творят, включая сотрудников полиции, должны быть призваны к ответу. Нам нужно быть приверженными тому же подходу, который был применен к Милошевичу, который в конце концов оказался в Гааге. Мы видим, что такое же происходит в Нигерии, где происходят убийства людей, о чем я недавно проводил слушания. И то же самое происходит в Беларуси, прямо у нас перед глазами – людей жестоко избивают, там уже дошло и до убийств. Все это должно быть немедленно прекращено. И они должны понимать – мы не остановимся, пока они не понесут ответственность. Вот как бывшего президента Либерии Чарльза Тейлора приговорили к 50 годам заключения в Сьерра-Леоне и посадили, так и же нужно подходить к Лукашенко и людям, которые его окружают. Им надо дать понять – мы не остановимся, пока их не посадят за решетку.

Д.Г.: Как вы считаете, правильно ли было выбрано время Сенатом, чтобы все же дать зеленый свет назначению Джули Фишер в качестве посла США в Беларуси?

К.С.: Я думаю, что, поскольку посол будет должна довести до властей в Минске содержание Закона США о демократии в Беларуси, а она просто будет обязана это сделать, у этого есть позитивная сторона. Когда вы отзываете посла и понижаете уровень дипломатического присутствия до замглавы миссии или еще ниже, то всегда звучит аргумент, что вы снижаете свои возможности влияния. Нашей дипломатической миссии нужно там высказываться недвусмысленно, повторяя позицию США о необходимости проведения свободных выборов в Беларуси.