Рыбы в Тихом океане приручили креветок — ученые

В западной Атлантике, у берегов центральной Америки водятся рыбы вида Stegastes diencaeus, питающиеся местными водорослями. При этом у каждой рыбы есть свой огородик с водорослями, которые она тщательно охраняет: всё, что приближается к огороду, стегастесы яростно прогоняют.
Однако исследователи из Университета Дикина, Университета Гриффита и других научных центров вдруг заметили, что рыбы необычно благосклонно относятся к рачкам-мизидам Mysidium integrum, внешне очень похожих на креветок. Мизиды целыми роями плавают над водорослевыми огородами стегастесов, и их никто оттуда не гонит.
Дальнейшие наблюдения покали, что мизиды роятся буквально у каждого рыбьего огорода, и что их пускают к себе не только стегастесы, но и другие рыбы с похожим территориальным поведением. Но при этом сами рачки всё-таки больше предпочитают стегастесов, причём вполне, если можно так сказать, сознательно: рачков не просто заносило на территорию стегастесов, но они сами преднамеренно старались держаться поближе к ним. Эксперименты показали, что рачков привлекает именно запах рыб, а не запах их огорода.
Креветок-мизид много кто ест, и естественно было бы предположить, что у стегастесов они ищут убежища от других рыб. Действительно, как только мизиды оказывались за пределами огорода, их сразу пытался кто-то съесть, но пока они плавали на территории стегастесов, на них не покушались – очевидно, другие рыбы понимали, что стегастесы их жестоко погонят. Получается, что стегастесы защищают не только свои водоросли, но и рачков мизид. И, очевидно, от мизид рыбам была какая-то польза.
На портале The Conversation авторы работы пишут, что взаимоотношения между рыбами стегастесами и рачками мизидами можно рассматривать как приручение одного вида другим – подобно тому, как человек приручил собаку, кошку или корову. Среди животных примеры приручения довольно редки, и обычно в таких случаях приводят пример муравьёв и ещё некоторых насекомых, которые выращивают грибы. Рыбы стегастесы и рачки мизиды – пока что уникальный случай, когда одно животное приручило другое.
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