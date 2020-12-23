Пугачева хочет стать депутатом от партии Путина — во всяком случае она готовится к выборам в Госдуму в следующем году.

Певица Алла Пугачева и футболист Игорь Акинфеев могут быть выдвинуты кандидатами в депутаты Госдумы в 2021 году. Об этом сообщил «Ведомостям» источник, близкий к одной из парламентских партий.

Как стало известно газете, помимо Пугачевой и Акинфеева, кандидатами могут стать шоумен Павел Воля, певица Валерия, актер Иван Охлобыстин, сыровар Олег Сирота и бывший глава департамента культуры Москвы Сергей Капков. Окончательный перечень кандидатов, возможно, будет сформирован в конце января — начале февраля.