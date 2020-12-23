Постер и дата выхода мультфильма «Пой 2»

Студия Universal обнародовала звездный актерский состав, постер и дату выхода фильма «Пой 2» (Sing 2) — сиквела анимации-мюзикла 2016 года.

Как сообщает collider, режиссерами продолжения выступят авторы оригинального мультфильма Гарт Дженнингс и Кристоф Лурделе.

Роли главных героев в продолжении вновь озвучат Мэттью МакКонахи, Риз Уизерспун, Скарлетт Йоханссон, Тэрон Эджертон и Ник Кролл. К ним присоединились рэпер Фаррелл Уильямс, певица Halsey и лидер группы U2 Боно, а также Бобби Каннавале, Летиция Райт, Эрик Андре и Челси Перетти.

Во второй части коала Бастер Мун и его товарищи выходят за пределы местного театра и отправляются покорять столицу развлечений. Чтобы попасть на сцену, животным нужно договорится с волком Джимми Кристаллом, который является могущественным магнатом в сфере развлечений. Однако он позволит героям выступить только при условии, что Бастер убедит рок-легенду льва Клэя Кэллоуэя выйти из добровольного уединения и принять участие в шоу.

Премьера фильма «Пой 2» запланирована на 22 декабря 2021 года. Уже доступен постер: