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Немецкий генерал назвал Россию самой большой угрозой для НАТО

Россия является самой большой угрозой для НАТО, заявил генерал бундесвера и начальник штаба армии США в Висбадене Джаред Зембритцки.

Как пишет Frankfurter Allgemeine Zeitung, по его словам, в Восточной Европе все и так было неспокойно даже до ситуации с Крымом.

«Российская угроза реальна», — сказал Зембритцки, отметив, что Россия наращивает вооружения, активно занимается усовершенствованием армии и демонстрирует «свои претензии на власть».

Генерал добавил, что в Польше и прибалтийских странах есть четыре боевые группы НАТО, готовые «при необходимости противостоять российской угрозе». Кроме того, в Европе находятся «мощные силы альянса, которые реально сдерживаютя РФ».

23 декабря, 2020 | Category: Новости, Россия, США
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