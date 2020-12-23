Немецкий генерал назвал Россию самой большой угрозой для НАТО

Россия является самой большой угрозой для НАТО, заявил генерал бундесвера и начальник штаба армии США в Висбадене Джаред Зембритцки.

Как пишет Frankfurter Allgemeine Zeitung, по его словам, в Восточной Европе все и так было неспокойно даже до ситуации с Крымом.

«Российская угроза реальна», — сказал Зембритцки, отметив, что Россия наращивает вооружения, активно занимается усовершенствованием армии и демонстрирует «свои претензии на власть».

Генерал добавил, что в Польше и прибалтийских странах есть четыре боевые группы НАТО, готовые «при необходимости противостоять российской угрозе». Кроме того, в Европе находятся «мощные силы альянса, которые реально сдерживаютя РФ».