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Мел Гибсон решил набрать вес для роли Санта-Клауса и сильно перестарался

Актер Мел Гибсон решил набрать вес для роли Санта-Клауса и перестарался. Об этом сообщает издание The Sun.

64-летний артист сыграл в ленте Эшома и Йена Нелмсов «Охота на Санту». Во время съемок создатели картины начали беспокоиться, что исполнитель главной роли станет чересчур тучным, и попросили Гибсона поменьше есть.

«Я спросил у парней, стоит ли мне есть больше мороженого и печенья. Они сказали: «Нет, ты идеален, оставь все, как есть»», — рассказал Гибсон.

Проект, в котором он участвовал, называется Fatman, что переводится как «толстяк». Режиссеры отметили, что, несмотря на название фильма, актер не должен доводить себя до состояния ожирения.

23 декабря, 2020 | Category: Новости, Шоу-бизнес
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