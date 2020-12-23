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Марго Робби заявила, что фильм «Барби» всех очень сильно удивит

Марго Робби заявила, что фильм "Барби" удивит всех

Когда начнутся съёмки и картина выйдет в прокат, пока неясно.

Марго Робби и её коллеги из продюсерской компании LuckyChap рассказали о грядущей картине про Барби, главную роль в которой исполнит сама Марго. По словам актрисы и продюсерки, это будет нечто такое, чего никто не ожидал.

«Мы любим, когда что-то смещается влево от центра. Как, например, «Барби». Услышав само это имя, у людей сразу появляются представления вроде: «О, раз её играет Марго, то тут всё понятно”. Но наша цель сделать так: “Чтобы вы ни думали, мы дадим вам нечто совершенно другое — то, чего вы не ожидали», — говорит Робби.

Напомним, что над сценарием фильма поработал режиссёр Ноа Баумбак, а постановщицей выступит Грета Гервиг.

23 декабря, 2020 | Category: Новости, Шоу-бизнес
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