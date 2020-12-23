Коронавирусом заразился каждый сотый житель Земли

Число зарегистрированных случаев заболевания коронавирусной инфекцией по всему миру достигло почти 78 миллионов, свидетельствуют данные университета Джонса Хопкинса.

Таким образом, носителями вируса стали более одного процента населения Земли. Фонд ООН в области народонаселения оценивает нынешнюю численность населения Земли в 7,795 миллиарда человек.

Лидером по числу заражений среди всех стран мира остаются США (18,2 миллиона выявленных случаев COVID-19). В первую тройку также входят Индия (10 миллионов случаев) и Бразилия (7,3 миллиона случаев). Следом идет Россия — в стране выявлены 2,9 миллиона случаев заболевания.

От инфекции по всему миру умерли 1,7 миллиона человек. Почти 44 миллиона человек выздоровели.