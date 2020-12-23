Немецкий генерал назвал Россию самой большой угрозой для НАТО Мел Гибсон решил набрать вес для роли Санта-Клауса и сильно перестарался » Кэтрин Зета-Джонс опубликовала любовное фото с постаревшим Майклом Дугласом Голливудская актриса Кэтрин Зета-Джонс порадовала поклонников новым совместным снимком, на котором запечатлена со своим супругом, актером Майклом Дугласом. 51-летняя британская кинозвезда опубликовала в Instagram селфи, на котором позирует вместе со своим 76-летним мужем. «С добрым утром!», — написала актриса в подписи. Отметим, в ноябре пара отметила годовщину свадьбы. В честь 20-летия со дня свадьбы Зета-Джонс разместила трогательный видеоролик, в котором показала архивные свадебные фото, а также кадры, сделанные в разные периоды семейной жизни.

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