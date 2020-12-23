«  
  »

Кэтрин Зета-Джонс опубликовала любовное фото с постаревшим Майклом Дугласом

Кэтрин Зета-Джонс опубликовала новое фото с Майклом Дугласом

Голливудская актриса Кэтрин Зета-Джонс порадовала поклонников новым совместным снимком, на котором запечатлена со своим супругом, актером Майклом Дугласом.

51-летняя британская кинозвезда опубликовала в Instagram селфи, на котором позирует вместе со своим 76-летним мужем.

«С добрым утром!», — написала актриса в подписи.

Отметим, в ноябре пара отметила годовщину свадьбы. В честь 20-летия со дня свадьбы Зета-Джонс разместила трогательный видеоролик, в котором показала архивные свадебные фото, а также кадры, сделанные в разные периоды семейной жизни.

23 декабря, 2020 | Category: Новости, Шоу-бизнес
﻿
загрузка...

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

  

  

  