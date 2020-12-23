Кассовые фильмы, снятые с невероятно маленьким бюджетом

Большие бюджеты, лучшие актеры и современная аппаратура не всегда гарантируют успех картины. И успешные фильмы нечасто можно назвать шедеврами. Ведь для съемок, кроме амбиций и интересных идей, нужны находчивость, энтузиазм и, возможно, талант. Вашему вниманию 5 невероятно успешных фильмов, снятых за копейки. Каждый из них сегодня имеет статус легенды.

Среди фильмов, которые мы выбрали, большинство – режиссерские дебюты, определившие карьеры для многих актеров и постановщиков. Некоторые из них стали определяющими для истории кино.

«Терминатор»

Год выхода – 1984

Жанр – боевик, триллер, фантастика

Рейтинг IMDb – 8,0

В начале 1980-х режиссер Джеймс Кэмерон был абсолютным ноунеймом. Прорывом в его карьере стал первый «Терминатор». По легенде, идея фильма пришла к Кэмерону в Риме на съемках проходного хоррора «Пираньи 2: нерест». Там Джеймс подхватил грипп. В нездоровом состоянии ему приснилась женщина, которая убегала от ужасного существа, что меняло форму своего тела. Написанный по мотивам сна, сценарий Кэмерон продал продюсерам за 1 доллар при условии, что станет постановщиком.

В 1984 году 6 миллионов долларов уже не были бюджетом блокбастера. Но проект получил бы от студии меньше, если бы на главную роль не пригласили Арнольда Шварценеггера. Чтобы сильно не тратиться, события истории перенесли в современность, а сцены в будущем сильно сократили. «Жидкий Терминатор», что приснился Кэмерону, был технически невозможным, но появился в сиквеле 1991 года.

На съемках экономили во всем. Чтобы не арендовать краны, оператор Адам Гринберг ставил камеру на инвалидную коляску. Для взрывов, полетов реактивных самолетов и общих планов постапокалиптического будущего создали миниатюры, которыми управляла система веревок, и уже потом при монтаже эти планы соединяли комбинированной съемкой с другими частями ленты.

В финале есть сцена, где череп работа давит пресс. Пресс изобразили два куска черного пенопласта, а череп сделали из фольги. Для подчеркивания драматизма смерти киборга один из ассистентов зажег сигару и выдохнул в кадр, чтобы казалось, будто из расплющенной головы пошел дым.

Как снимают фильм Apple-Man, которым заинтересовалась Дженнифер Энистон: интервью с Василием Москаленко

«Терминатор» позиционировали как фильм категории В (так называли проходные малобюджетные картины). И несмотря на это он стал культурным феноменом, окупился 13 раз и получил звание одной из лучших научно-фантастических лент всех времен.

«Безумный Макс»

Год выхода – 1979

Жанр – постапокалипсис

Рейтинг IMDb – 6,9

Если у Джеймса Кэмерона был опыт, то австралиец Джордж Миллер знал о кинопроизводстве только из журналов. В середине 1970-х Миллер работал в скорой помощи. Врачей вызывали постоянно. Австралия тех времен известна плохими дорогами и страстью к быстрым машинам. Страна страдала от топливного кризиса 1973 года – водители буквально дрались за бензин, которого на всех не хватало. Попытки осмыслить эту эпоху породили у Миллера и его друзей-киноманов идеи для нескольких сценариев. Три версии в результате слили в одну, и так как компания могла работать только на выходных, работа над текстом заняла 14 месяцев.

Бюджет составил 300 тысяч австралийских долларов. 15 тысяч из них получил начинающий актер Мел Гибсон. Кроме Гибсона и нескольких австралийских телезвезд, в фильме снимались настоящие байкеры. Им создатели платили пивом.

Для сцены одной из погонь режиссер пожертвовал свой минибус. Все кадры на дорогах сняты без каких-либо разрешений. Машины для них скупали или у служб такси, или у полиции. Почти все они подлежали утилизации или списанию. Но для всех сцен не хватало, поэтому некоторые переделывали и перекрашивали для съемок в дальнейшем. Правда, из-за нехватки средств каждая сцена аварии снималась одним дублем. И так как экономили абсолютно на всем, в ленте нет ни одной сцены на дороге, снятой с разрешения австралийского правительства.

Отснятый материал режиссер монтировал на выходных в своем гараже. В результате постоянных нарушений, запретов и ограничений в прокате фильм собрал 100 миллионов долларов и долгое время оставался самым кассовым в истории по бюджету. «Безумный Макс» оброс тремя сиквелами, каждый из которых фанаты сделали культовым.

«Карты, деньги, два ствола»

23 дек 2020 , 10:45

Год выхода – 1998

Жанр – криминал, черная комедия

Рейтинг IMDb – 8,2

Карьера британца Гая Ричи началась с короткометражки «Трудное дело». Взяв ее сюжет за основу, режиссер написал сценарий своего дебютного фильма. «Карты, деньги, два ствола» сразу встретили проблемы с финансированием. И если бы не жена музыканта Стинга, которая случайно узнала о проекте и уговорила мужа вложить немного денег и стать продюсером, он мог бы никогда не увидеть мир.

Гай Ричи отказался от своего гонорара, а ради большей экономии съемочная группа использовала 16-миллиметровую камеру, от чего картина, несмотря на выход в 1997 году, сейчас выглядит подчеркнуто старомодно. Бюджет составил почти 1 миллион фунтов, большая часть которого ушла на гонорары и саундтреки. Кстати, лента стала дебютной для известного британского футболиста Винни Джонса, который пришел на съемки из полицейского участка, где провел сутки за избиение шумного соседа. При этом Гай Ричи не гнался за громкими именами, и Джейсона Стейтема взял в каст только за то, что тот ранее убедительно продавал всякий хлам на лондонских улицах.

С прокатом в Соединенных Штатах помог Том Круз, которому так понравился фильм, что он решил помочь с дистрибуцией. «Карты, деньги, два ствола» убедительно показали себя в прокате и запустили успешные карьеры постановщика Гая Ричи, актеров Джейсона Стейтема, упомянутого Винни Джонса и Джейсона Флеминга и стали легендой британского кино.

«Клерки»

Год выхода – 1994

Жанр – комедия

Рейтинг IMDb – 7,7

Будущий постановщик «Джея и молчаливого Боба» Кевин Смит в начале 1990-х работал кассиром. Это и повлияло на сюжет «Клерков», действие в котором едва не ограничено одним продуктовым. Для съемок без каких-либо инвесторов Кевин продал свою коллекцию комиксов и взял несколько кредитов в банке. Собрать удалось 27 тысяч долларов.

Владелец магазина, где работал Смит, позволил снимать только в ночное время, а так как история происходит в течение одного дня, было решено опустить роллеты на окнах, а в сценарий добавить диалог, где продавец говорит, что замки на них залепили жвачкой.

В съемках принимали участие друзья Кевина, актеры местных театральных трупп, а для экономии ленту отсняли на черно-белую пленку.

Впоследствии студия Miramax выкупила права на прокат за 450 тысяч долларов, что окупит картину до ее выхода в прокат, где на ограниченном количестве экранов она принесла студии более 3 миллионов долларов.

«Голова-ластик»

Год выхода – 1977

Жанр – драма, фантастика, сюрреализм, артхаус

Рейтинг IMDb – 7,4

Дэвид Линч – один из самых влиятельных создателей независимого кино. Его картины изменили представление об авторском американском кинематографе, а сериал «Твин Пикс» наделал шума на телевидении. «Голова-ластик», как и почти все фильмы в этом топе, стала для режиссера дебютом.

У Линча не было опыта в производстве, а потому его проект не поддержала ни одна студия. Из-за финансовых проблем съемки фильма растянулись на 5 лет. На первом году от Дэвида ушла жена, и примерно в то же время, когда было снято 20 минут картины – закончились деньги. Постановщик зарабатывал их всеми доступными способами – одаживал у друзей и развозил газеты.

Как результат, при общем бюджете в 100 тысяч долларов «Голова-ластик» собрала в прокате 7 миллионов, получила статус легенды, стала любимым фильмом Стэнли Кубрика, и именно после ее выхода создатель «Звездных войн» Джордж Лукас предложил Линчу снять последнюю на тот момент часть эпической саги. Но, как мы знаем, постановщик отказался и продолжил в своих работах исследовать глубину человеческого подсознания.