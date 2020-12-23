История о деревянном синае.

Интересны и парадоксальны судьбы текстов, вещей и их названий. Вот что вы знаете о синае? Нет, не о том, который гора (потому то и с маленькой буквы)? О горе то все знают. А вот синай, который пишется с буквы маленькой известен немногим.

А, между тем, интересная вещь. Свидетель того, какие метаморфозы неизбежный ход истории совершает с нравами и обычаями целых народов.

Так что же такое синай?

Не будем долго темнить. Синай, это такой японский тренировочный меч. Представьте себе пучок бамбуковых полос, который хитро перевязан шнуром и собран во что-то мечеподобное. “Синай” с японского и переводится буквально – “бамбуковый меч”. Как видите совпадение названий с одной из самых знаменитых гор мира чисто случайное.

Что же такого интересного в каком то там бамбуковом мече?

А интересны вещи совершенно неочевидные. Ведь как оно бывает, ищешь в интернете один Синай, а поисковик предлагает тебе другой (синай). Ты из любопытства проходишь по одной ссылке. Затем по другой. А там и по третьей. Маленькие разрозненные кусочки информации приходят в движение и вдруг складываются в цельную картину. Это всё равно как собрать неожиданно для себя кубик Рубика (если ещё помните о таком).

Собственно, что получается? У каждого народа есть свои символы. Что-то настолько важное, что имеет статус особенной, даже культовой вещи. Вещи наиболее важной для этого народа.

Так вот, одной из трёх важнейших символических вещей для Японии является меч. Считается, что меч Кусанаги-но цуруги подарила деду первого императора Дзимму сама богиня Аматерасу. Учитывая, что сама Аматерасу при этом приходилась императору Дзимму прабабушкой, меч, кроме прочего, является важной семейной реликвией и доказательством божественного происхождения японских императоров и всего японского народа. Не удивляйтесь, согласно синтоистким воззрениям японцы считают себя избранным народом. Ну да разговор сейчас не об этом. Считается, что божественный меч до сих пор хранится в Нагое. То есть вещь эта пережила целые тысячелетия!

Эволюция человека с мечом.

Стоит ли удивляться, что долгие годы самым важным человеком в Японии был человек с мечом?

Да-да, мы о тех самых самураях. И стоит ли удивляться тому, как это сказывалось на нравах в самой Японии? Например, самурай, носитель меча, долгое время имел полное законное право зарубить любого встречного простолюдина. Только для того, чтобы проверить остроту клинка. Это считалось вполне достаточным и законным основанием.

Под стать были многие другие законы и обычаи. Например, сохранились описание того, что встретившись на улочке, самураи старались разминуться не поворачиваясь спиной и не спуская взгляда со встречного. Ничего личного, но лучше не подставляться. А то вдруг получится как в том анекдоте про боксёра, тёщу и кастрюлю борща.

Не лучшим образом отметилась катана и во Второй Мировой войне. Увы, но это правда.

Во многом по этой причине, в нынешней Японии вы не то что меч, кухонный нож просто так не купите. Да. Такие вот последствия планомерного послевоенного замирения.

Но как же быть с тем, что меч – важная часть японской культуры?

Можно сказать, что тут всё сложилось, пожалуй, наилучшим образом. Самурайские поединки превратились в бескровный вид спорта. И довольно популярный! Кружок традиционного фехтования – “кендо” вполне обычное явление даже в средних школах.

Естественно, для мирного фехтования и меч нужен другой – безопасный. Чисто спортивный. Естественно, он был изобретён. Причём ещё в 16-м веке.

Изобретение, позволившее японцам вдоволь намахаться мечами и при этом никого не поубивать считается таким важным, что имя его изобретателя вошло в историю. Его звали Камиидзуми Исэ-но-ками Нобуцун.

Просьба заметить, что имени человека изобретшего катану “военную” мы не знаем.

И вот так сложилось, что большая часть мечей, которые сейчас покупают и используют в Японии, это как раз тренировочные бамбуковые синаи. Не это ли оптимистичный символ смягчения нравов в стране, в которой когда-то размахивание саблей посреди улицы считалось чем-то нормальным и естественным? Всё-таки, такие свидетельства того, что наш мир (хотя бы местами) потихоньку превращается в более комфортное и безопасное для проживания место – радует.

Вполне реально заняться кендо и во многих странах за пределами Японии. Даже у нас.

По всему миру действуют клубы, секции и магазины, торгующие экипировкой. Так что если после прочтения текста про синай вы решите взглянуть на него своими глазами (а то и подержать в руках), в наше время сделать это совсем не сложно.

Подробнее — https://grandway.ua/samurajskij-mech-4157-katana-uchebnaja/