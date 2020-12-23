Инсайдер о романе Леонардо ДиКаприо и Камилы Морроне: «Они очень любят друг друга»

В последнее время 46-летний Леонардо ДиКаприо и его 23-летняя возлюбленная Камила Морроне пропали с радаров. Однако в их отношениях все хорошо: они любят друг друга и счастливы быть вместе. Об этом изданию ET рассказал источник из окружения пары.

Они очень любят друг друга. Камила — девушка его мечты. Она молодая, милая, простая и прекрасно ладит с его семьей, как и он с ее. Они знают друг друга целую вечность, и это работает,



— сказал он.

Леонардо и Камила вместе с 2017 года, но особенно сблизились они на карантине.

Он всегда был очень независим и проводил много времени с друзьями. Но на самоизоляции он в основном был с Камилой. Ему нравится быть с ней,

— делился инсайдер.

За все время романа Камилу и Лео много раз видели вместе на прогулке, но в свет как пара они вышли лишь однажды — модель появилась вместе с актером на церемонии вручения премии «Оскар» в этом году. Немаленькая разница в возрасте влюбленных не смущает. По мнению Морроне, таких пар очень много, и возраст счастью не помеха.

В Голливуде, да и вообще в мировой истории, очень много пар с большой разницей в возрасте. Я думаю, что каждый должен иметь возможность встречаться с тем, с кем он хочет,

— говорила она в одном из интервью.

Несмотря на продолжительный роман, узами брака ДиКаприо и Морроне пока себя связывать не торопятся, хотя инсайдеры говорят, что оба они настроены очень серьезно.