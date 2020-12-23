Илон Маск «в самые темные дни» предлагал Тиму Куку купить Tesla за 60 миллиардов долларов, но тот отказался

Основатель компании по производству электромобилей Tesla Илон Маск рассказал в твиттере, что генеральный директор Apple Тим Кук несколько лет назад отклонил его предложение купить компанию Tesla.

В самые темные дни программы я обратился к Тиму Куку, чтобы обсудить возможность приобретения Tesla компанией Apple (за одну десятую от текущей стоимости). Он отказался от встречи.

Рыночная стоимость компании Tesla составляет почти 607 миллиардов долларов. Таким образом, Маск предлагал Куку купить компанию за примерно 60 миллиардов долларов.

Представитель Apple отказался комментировать слова Илона Маска, пишет Bloomberg. В компании Tesla не ответили на вопрос, когда Маск сделал такое предложение Куку.

Компания Apple с 2014 года разрабатывает технологию автономных автомобилей. По данным Reuters, к 2024 году Apple планирует создать легковой автомобиль, для которого разрабатывает «прорывную технологию аккумуляторных батарей».

21 декабря акции Tesla включили в индекс S&P 500, в который также входят акции Apple.