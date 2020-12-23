Хью Джекман победил Райана Рейнольдса в благотворительном противостоянии

Актеры Хью Джекман и Райан Рейнольдс соревновались в рамках благотворительной акции, которую проводили совместно с площадкой Sam’s Club. В рамках противостояния они продавали продукты личных брендов: джин Aviation (Рейнольдс) и кофе Laughing Man (Джекман). Об этом пишет Huffington Post.

Приобретая товары, покупатели таким образом переводили деньги одному из двух благотворительных фондов. Также можно было просто отдать свой голос, ничего не покупая. В итоге победил Джекман.

Конечно же, «Росомаха» не мог не потроллить приятеля по такому поводу. В видеозвонке, в котором он сообщил сопернику о поражении, он назвал Рейнольдса «Брайан» и добавил: «Все тебя ненавидят».