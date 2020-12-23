Главная «светская львица» Москвы жестоко убита

Настоящая трагедия развернулась в центре Москвы. В Ружейном переулке прямо на асфальте был найден труп женщины с разбитой головой. Позже выяснилось, что несчастная — Ирина Шафирова, которая часто появлялась в светских кругах столицы.

Тело 46-летней Ирины Шафировой нашли с размозженной головой прямо на асфальте в центре столицы. На месте преступления работают экстренные службы. Представители правоохранительных органов выясняют обстоятельства гибели несчастной, а также рассматривают вопрос о возбуждении уголовного дела.

«Очевидцы во вторник около 13:00 обнаружили в Ружейном переулке тело женщины с серьезными повреждениями, некоторые его части оторваны. По предварительным данным, смерть погибшей наступила в результате падения с большой высоты», — делился источник в органах.

Говорят, что в последнее время Ирина переживала непростой период. Якобы она находилась на стадии развода с бизнесменом Борисом Шафировым и не могла смириться с расставанием. Женщина была завсегдатаем светских мероприятий, общалась со многими известными дамами, в том числе бывшей женой Резо Гигинеишвили — Надеждой Оболенцевой. Их совместные снимки можно найти на сайтах глянцевых изданий.

Судя по кадрам в соцсетях покойной, у нее осталось трое детей. Подписчики несчастной уже выражают семье слова скорби в связи с невосполнимой утратой. «Наши соболезнования близким»; «Я в шоке… Как страшно жить в этом мире. Какая красивая женщина… Соболезнования родным. Царство небесное»; «Соболезную родным и близким. Ужасная трагедия!», — пишут пользователи.