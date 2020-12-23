Дорогой СССР — Путин потребовал установить фиксированные цены на жилье в России

Президент РФ Владимир Путин потребовал, чтобы правительству отреагировало на рост цен на жилье на фоне введения льготной ипотеки. Об этом он заявил на заседании Госсовета и Совета на стратегическому развитию и национальным проектам, передает «Интерфакс».

По словам Путина, если цены на жилье подскочат, то значительная часть усилий по обеспечению людей жильем «если не сведется к нулю, то, во всяком случае, эти усилия серьезно пострадают». Путин уточнил: рынок сразу отреагировал на введение льготной ипотеки. Как только участники рынка увидели, что объем кредитных ресурсов увеличился, цены на жилье начали расти. На это, подчеркнул Путин, надо отреагировать «соответствующим образом реагировать».

Напомним, 11 декабря вице-премьер РФ Марат Хуснуллин заявил, что цены на жилье в России выросли в среднем на 8%. Он подчеркнул, что рост цен нельзя связывать только с популярностью программы льготной ипотеки — влияют и другие факторы.

По его мнению, одной из причин удорожания жилья стал переход строительной отрасли на проектное финансирование, при котором застройщики обращаются за кредитами в банки. Вторая причина — курсовая разница валют. «Рубль ослаб, у нас от 10 до 25% различных видов строительства занимает доля импортных материалов и оборудования», — добавил Хуснуллин. Третья причина, по его словам, заключается в том, что из-за оттока мигрантов увеличилась заработная плата строителей.

Ранее Хуснуллин сообщал, что выросшие цены на жилье позволили застройщикам начать больше проектов, а рост предложения на рынке не даст повыситься ценам в дальнейшем.

В аналитическом центре ДОМ.РФ сообщали, что рост цен на новостройки в РФ за девять месяцев 2020 года составил в среднем 10,5%. По оценкам экспертов, к концу года рост цен замедлится, в следующем году он будет не выше уровня инфляции.

Программа субсидирования процентных ставок по ипотеке до 6,5% была запущена по поручению Путина. Она заработала в середине апреля и должна была завершиться 1 ноября. В середине октября Путин предложил продлить программу до середины 2021 года.

Кредитный лимит по программе составляет 12 млн рублей в московском регионе, Санкт-Петербурге и Ленинградской области, и 6 млн рублей — в других регионах. Первоначальный взнос составляет 15%.

Ранее Путин потребовал «отреагировать» на рост цен на основные продукты, такие как сахар, макароны, хлеб, подсолнечное масло. В итоге был принят документ о «заморозке» цен на ряд продуктов первой необходимости.