Брэд Питт отметит Рождество с младшими детьми на фоне продолжающейся битвы за опеку

57-летний Брэд Питт и 45-летняя Анджелина Джоли, казалось, уже были близки к тому, чтобы уладить все разногласия в вопросе об опеке над детьми, однако пока сделать это им так и не удалось. Бывшие супруги, неплохо ладившие в начале года, сейчас вновь далеки от того, чтобы стать друзьями. Тем не менее они смогли «поделить» своих шестерых детей на предстоящие праздники. Младшие, 14-летняя Шайло и 11-летние близнецы Нокс и Вивьен, проведут канун Рождества вместе со своим отцом.

Как отметил инсайдер, изначально пара планировала провести праздники вместе с детьми, но «их эго пустило все планы под откос».

Брэд и Анджелина одинаково ответственны за бесконечную драму. К сожалению, больше всего от этого страдают дети,

— сказал он.

Бывшие супруги, которые развелись в апреле прошлого года, до сих пор не пришли к согласию об опеке. Помимо биологических детей Шайло, Вивьен и Нокса, пара также воспитывает приемных: 15-летнюю Захару, 16-летнего Пакса и 19-летнего Мэддокса. Старшие дети, судя по всему, Рождество будут отмечать со своей матерью.

Отношения между Брэдом и Анджелиной остаются крайне напряженными,

— добавил аноним.

Брэд Питт с сыновьями Мэддоксом и Паксом и дочерью Шайло и родителями Джейн и Уильямом



По его словам, Джоли стала более раздражительной из-за пандемии коронавируса, так как ей пришлось все время находиться в Лос-Анджелесе, и она не могла путешествовать.

Она хотела заниматься гуманитарной деятельностью за пределами Соединенных Штатов, но ей нужно было разрешение Брэда, чтобы вывезти детей,

— отметил он.

В прошлом месяце пара должна была встретиться в суде, чтобы обсудить опеку над детьми на предстоящих праздниках. Как говорил инсайдер, Питт надеялся, что ему будет предоставлено больше времени на общение с детьми, в том числе ему позволят провести с ними Сочельник. Сейчас актер добивается равенства в опеке над детьми, однако его экс-супруга на эти условия не соглашается.

Анджелина Джоли с детьми