Байден обвинил «русских хакеров» в краже данных особой важности у властей США

Хакеры, осуществившие кибератаку на министерства и федеральные ведомства США, смогли похитить у американских властей сведения, представляющие особую важность.

Как заявил избранный президент США Джозеф Байден во время пресс-конференции, злоумышленники «застали федеральные власти врасплох, когда те не были готовы». По словам Байдена, похищенная информация связана с технологическим сектором США, частным бизнесом и деятельностью госучреждений.

Напомним, ранее Байден пообещал «дать ответ» на кибератаку, которую в США приписывают группировке хакеров, якобы связанной с властями РФ. Кремль отвергает эти обвинения.