Звезда «Ван Хельсинга» пошутила про свой бизнес на Урале

Британская актриса Кейт Бекинсейл пошутила про свой бизнес на Урале. Звезда «Ван Хельсинга» опубликовала в Instagram снимок грузовика с рекламным плакатом российской компании ГК «Стэлс», на котором изображено ее лицо.

Фирма, решившая использовать фотографию артистки, предоставляет услуги видеонаблюдения и устанавливает системы безопасности под ключ. Бекинсейл в шутливой манере отметила, что это ее компания.

«С учетом духа этой недели, когда все разворачивается на 180 градусов, я запустила свой бизнес на Урале», — написала актриса. Русскоязычные пользователи начали комментировать ее новый пост, называя Кейт Катей, и отмечая, что Бекинсейл очень любят в России.

В мае артистка приготовила «пиццу из кота» и выложила шуточный ролик в Instagram. В ролике звезда «Ван Хельсинга» положила кота на стол и заявила, что она больше не делает тесто самостоятельно, а использует уже готовое. Пояснив, что питомец будет основой для блюда, она начала украшать его помидорами и анчоусами.

47-летняя Кейт Бекинсейл известна по ролям в фильмах «Перл-Харбор», «Другой мир», «Авиатор», «Ван Хельсинг», «Вспомнить все», «Клик: С пультом по жизни», «Интуиция» и «Обитель проклятых».