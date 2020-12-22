Внебрачный сын Гафта хочет забрать его имущество

Великий артист Валентин Гафт погиб 12 декабря. Ему было 85 лет. На его наследство претендуют два человека: жена Ольга Остроумова и внебрачный сын Вадим Никитин. Однако парень, скорее всего, не получит ни копейки.

Напомним, что в 1971 году Гафт познакомился с художницей Еленой Никитиной. Во время их общения Елена забеременела и родился сын Вадим. С наследником Валентин Гафт не общался и видел всего лишь раз.

«Я всю жизнь его любила. Всю эту любовь я перенесла на своего ребенка, который очень похож на отца не только внешне. Это для меня очень ценно и дорого. Если бы отец ему что-то оставил, он бы принял это», — заявила бывшая девушка Валентина.

Однако супруга Гафта была против. Она не хотела, чтобы внебрачный сын претендовал на наследство. Ольгу Остроумову возмутило, что Вадим начал делить наследство еще при живом отце.

«Он претендует. Но Валя ведь им очень хорошо помогал. Я не очень хочу про это говорить. Зачем выносить это на всемирное обозрение? Боюсь быть резкой сейчас, но думаю, когда женщина решает для себя родить ребенка, так как он был против, зачем ему говорить об этом? Зачем, когда сыну 40 лет, возвращаться и рассказывать: «Вот твой папа». Я не очень это понимаю», — делилась жена Гафта.

Такое заявление Елена Никитина опровергла. Она назвала это неправдой и клеветой.

«Сын был так возмущен, что написал открытое письмо. Он написал, что это клевета. А клевета — это преступление, можно открыть судебный процесс», — сказала Елена.

Отметим, что Вадим в итоге не стал подавать в суд.