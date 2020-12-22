В Южной Калифорнии не осталось свободных коек в палатах интенсивной терапии

В густонаселенной Южной Калифорнии и аграрной долине Сан-Хоакин в этом штате, где в общей сложности проживают около 30 миллионов человек, в отделениях интенсивной терапии не осталось свободных коек, заявил губернатор Гейвин Ньюсом.

Министр здравоохранения и социальных служб Калифорнии Марк Гали заявил, что во многих больницах штата скоро могут закончиться палаты для пациентов, которые нуждаются в госпитализации, но которым не требуется интенсивная терапия.

Выступая на пресс-конференции, Гали связал нынешний всплеск заболеваемости COVID-19 со встречами людей на День благодарения. По его словам, аналогичный всплеск ожидается после Рождества и Нового года.

Ньюсом призвал калифорнийцев выполнять распоряжения о пребывании дома, которые ограничивают активность людей на большей части территории штата.

«Мы не являемся жертвами судьбы», – сказал он.