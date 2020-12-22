В лесах Амазонки нашли древние поселения в форме циферблата часов

Исследователи из Университета Эксетера совместно с учеными из бразильских вузов обнаружили, что древние жители Амазонки строили поселения круглой формы, напоминающие циферблат часов.



Следы этих поселений были обнаружены в южной части бразильского штата Акко. Разглядеть древний ландшафт из деревень, построенных между 1300 и 1700 годами нашей эры, ученым позволили современные технологии дистанционного зондирования.

Исследователи применили для сканирования тропических лесов датчик RIEGL VUX-1 Lidar, интегрированный в вертолет MD 500. Аппарат помог при документировании архитектурных особенностей под пологом леса, выявив более сложный и пространственно организованный ландшафт, чем считалось ранее.

В ходе исследования было задокументировано более 35 деревень и десятки дорог, скрытых под неизведанными джунглями. Деревни как правило насчитывали от трех до 32 холмов, расположенных по кругу. Диаметр этих курганов составлял от 40 до 153 метров, а площадь, ограниченная центральной частью поселения, варьировалась от 0,12 до 1,8 га.

«Лидар позволил нам обнаружить эти деревни и их особенности, такие как дороги, что было невозможно раньше, потому что большинство из них невозможно разглядеть даже с помощью лучших из доступных спутниковых данных. Технология помогает показать разнообразную и сложную историю строительства в этой части Амазонки», — Хосе Ириарте, профессор из Университета Эксетера.

Отличительное и последовательное расположение круговых деревень предполагает, что у древних акрейцев, населявших эту местность, были весьма специфические социальные модели устройства общества. Свои жилища они строили, ориентируясь по звездам.

Исследование доказало, что тропические леса Амазонии издавна были заселены общинами коренных народов, культуры которых переживали поочередно периоды расцвета и краха. Оно также доказывает, что заметное воздействие на местный ландшафт коренные народы оказали задолго до появления в этих местах европейцев.

Ученые установили, что после отказа от больших церемониальных земляных валов с геометрическим рисунком, примерно в 950 году нашей эры, возникла новая культура, когда в деревнях, построенных на холмах, возникли сообщества с четко определенными концепциями социального и архитектурного пространства.

Деревни с круглыми насыпями соединялись на более широком ландшафте парными дорогами, исходившими из круга деревни будто стрелки часов или лучи солнца. В самих деревнях существовали как второстепенные, так и основные дороги.

В большинстве поселений были обнаружены пары основных дорог, ориентированные на две части света. Две из них уходили из деревни в северном направлении, а две — в южном. Анализ показал, что это были прямые дороги, часто соединявшие одну деревню с другой и тем самым образовывавшие единую многокилометровую сеть населенных пунктов.

Вырубка лесов в регионе ранее выявила наличие больших земляных валов на ландшафте, а археологические исследования также подтвердили наличие круглых деревень, построенных из курганов. Однако до сих пор масштабы земляных построек, их архитектурные схемы и региональная организация оставались скрытыми под густым тропическим лесом.