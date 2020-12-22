В Германии нашли древнейшего гигантского питона

Древнейшие питоны жили на территории современной Европы, откуда впоследствии расселились в Африку, Южную Азию и Австралию. К такому выводу пришли палеонтологи, описавшие самого раннего представителя этой группы, Messelopython freyi из эоцена Германии. Интересно, что в эоценовой Европе питоны соседствовали с крупными удавами, хотя сегодня представители этих групп не пересекаются. Результаты исследования опубликованы в статье для журнала Biology Letters.

К семейству питонов (Pythonidae) относятся крупные неядовитые змеи, которые широко распространены в континентальной Африке, Южной Азии и Австралии. Однако в других тропических регионах их экологическую нишу занимают удавы: в Центральной и Южной Америке настоящие (Boidae в узком смысле), на Мадагаскаре — мадагаскарские (Acrantophis и Sanzinia), а на Новой Гвинее и некоторых близлежащих островах — тихоокеанские (Candoia). Долгое время специалисты считали питонов и удавов одним семейством, но, по современным представлениям, они разделились не менее сорока миллионов лет назад.

Существует две основные гипотезы, объясняющие современное распространение питонов. Согласно первой, они возникли на суперконтиненте Лавразия, который состоял из Евразии и Северной Америки, а затем через Южную Америку и Антарктиду распространились в Австралию, Юго-Восточную Азию и Африку. Эта идея подтверждается тем фактом, что ближайшими современными родственниками питонов считаются двухцветная змея (Loxocemus bicolor) из Центральной Америки и лучистые змеи (Xenopeltis) из Восточной Азии. Альтернативная гипотеза гласит, что предки питонов появились в Европе или Азии, а оттуда распространились в Африку и Австралию.

До сих пор ископаемая летопись питонов была слишком неполной, чтобы специалисты могли отдать предпочтение одной из этих гипотез. Исправить это удалось палеонтологам Хуссаму Захеру (Hussam Zaher) из Университета Сан-Пауло и Кристеру Смиту (Krister T. Smith) из Научно-исследовательского института Зенкенберга. Изучив окаменелости древней змеи возрастом 47,6 миллиона лет (в общей сложности несколько экземпляров), обнаруженные на формации Мессель в Германии, ученые пришли к выводу, что они принадлежали питону, причем самому древнему из известных.

Находку отнесли к новому роду и виду, который получил название Messelopython freyi. Видовое имя змее первооткрыватели дали в честь герпетолога Эберхарда Фрея (Eberhard ‘Dino’ Frey). По словам Захера и Смита, M. freyi в целом напоминал современных представителей семейства, но был довольно мелким, достигая всего нескольких десятков сантиметров в длину.

Полученные результаты свидетельствуют, что питоны возникли на территории современной Европы не позднее эоцена. Более того, здесь, вероятно, появилось все надсемейство Pythonoidea, которое также включает двухцветных и лучистых змей. Впоследствии питоны расселились в Африку, Азию и Австралию, а из Европы исчезли в результате похолодания климата и вернулись лишь в миоцене, между двадцатью тремя и пятью миллионами лет назад. Когда с окончанием миоценовой эпохи климат в очередной раз стал более суровым, европейские питоны вновь исчезли.

Интересно, что, хотя в наши дни питоны и крупные удавы (Boidae, Acrantophis, Sanzinia и Candoia) не живут в одних и тех же регионах, в эоценовой Европе представители этих групп сосуществовали. Одновременно с M. freyi здесь обитали древние удавы, например, Eoconstrictor fischeri. Каким-то образом им удавалось не конкурировать между собой. Теперь ученым предстоит понять, почему в дальнейшем две группы змей разошлись по разным континентам и островам.