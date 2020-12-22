Умер сценарист и продюсер фильмов «Чужой» и «Чужие»

Умер американский сценарист и продюсер Дэвид Гайлер. Об этом сообщает издание Deadline.

77-летний кинематографист, работавший над франшизой «Чужой», скончался в своем доме в Бангкоке. Причиной смерти стало онкологическое заболевание.

«Если вы были знакомы с Дэвидом, вы знали, что он особенный. Магию его личности сложно описать: забавный, злой, чрезвычайно эрудированный, очень начитанный. Для меня было честью писать и продюсировать с ним, и, что более важно, тесно дружить на протяжении почти 50 лет», — высказался о смерти Гайлера режиссер Уолтер Хилл, который также выступал продюсером «Чужого».

Дэвид Гайлер родился 10 января 1943 года. В 1970-х он начал писать сценарии для кино. Среди его работ — «Аферисты Дик и Джейн», «Обсуждению не подлежит» и «Прорва». В качестве продюсера кинематографист работал над такими картинами, как «Байки из склепа: Демон ночи», «Гонщики» и «Южное гостеприимство».