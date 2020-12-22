Украинцев веротяно не будут пускать в ЕС без вакцинации — но о закупках вакцин ничего не известно

Справка о вакцинации от COVID-19 может стать требованием для разрешения на въезд в Евросоюз из «третьих стран», в частности, Украины. Об этом на брифинге заявил посол Украины при ЕС Николай Точицкий.

По его словам, что необходимо дождаться первых результатов вакцинации в странах-членах Евросоюза, так как пока в Брюсселе эта мера не рассматривается.

«Я не исключаю, что именно это и будет одним из главных элементов для того, чтобы представители и граждане третьих стран находились на территории Европейского Союза», – сказал Точицкий.

При этом он отметил, что речь может идти о справках, в которых будет указана вакцинация сертифицированной вакциной для государств-членов ЕС.

В то же время из официалоьных источников МОЗ и кабмина Украины пока не известно закупается ли вакцина от коронавируса и будет ли закупаться вообще в ближайшее время. Нет никаких данных даже о предварительных договоренностях. Таким образом украинцы могут оказаться невыездными в страны Европы, не смотря на безвиз.