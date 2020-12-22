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Ученые озвучили неожиданный признак диабета

Проблемы с кожей могут свидетельствовать о серьезных нарушениях в работе организма. Так, при развитии сахарного диабета многие пациенты сталкиваются с ксерозом – чрезмерной сухостью кожи, из-за чего она становится грубой и склонной к шелушению. Этот факт подтвердился в ходе последнего исследования ученых из США.

По словам врачей, если запустить заболевание, в области суставов, ступней и других частей тела могут появляться трещины. Это связано с повышенным уровнем глюкозы в крови, что приводит к потере жидкости в организме.

«Заболевания кожи, на которые пациенты с диабетом часто не обращают внимания, являются распространенными осложнениями», – говорится в исследовании.

Также медики подчеркивают, что игнорирование данного признака может спровоцировать возникновению одного из самых серьезных последствий – синдрому диабетической стопы.

22 декабря, 2020 | Category: Мир, Наука, Новости
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