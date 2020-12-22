Студия, снимавшая Бонда выставлена на продажу

Кинокомпания MGM Holdings, владеющая студией Metro-Goldwyn-Mayer, изучает возможность продажи. Первой об этом со ссылкой на источники сообщила газета The Wall Street Journal. Также информацию подтвердил источник Reuters.

Холдинг связался с инвестиционными компаниями Morgan Stanley и LionTree LLC и начал формальный процесс продажи, утверждают источники обоих изданий. По их словам, рыночная стоимость компании составляет 5,5 миллиарда долларов.

Как отмечает WSJ, в последние несколько лет MGM уже пыталась продать компанию, но не смогла договориться с покупателями о цене. В частности, в 2018 году холдинг вел переговоры с компанией Apple.

В MGM Holdings отказались комментировать сообщения о продаже.

Основной актив MGM Holdings — франшиза о Джеймсе Бонде. В компании рассчитывают, что новый шпионский фильм об агенте 007 «Не время умирать» («No Time To Die»), премьера которого намечена на апрель 2021 год, привлечет внимание потенциальных покупателей. Ранее премьеру фильма дважды переносили.

В библиотеке кинокомпании свыше четырех тысяч фильмов и сериалов, в том числе киноленты «Рокки», «Хоббит», а также сериалы «Рассказ служанки» и «Викинги».