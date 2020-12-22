США значительно расширили санкции против России

Министерство торговли США расширило санкции против России и Китая — под экспортные ограничения попали 45 российских и 58 китайских организаций.

Список опубликован на сайте ведомства.

В частности, среди российских организаций под санкции попали Минобороны, Служба внешней разведки, ракетно-космический центр «Прогресс», Рособоронэкспорт, а также корпорация «Ростех», компании «МиГ», «Гражданские самолеты Сухого», «Туполев», Объединенная авиастроительная корпорация. Также впервые с 2014 года в списке оказались предприятия «Росатома».

В сообщении говорится, что это только первая часть предприятий из списка компаний, конечным потребителем продукции которых является военные. Для этих предприятий ограничат продажу целого ряда американских товаров и технологий.

Новые ограничения ввели против тех, кто причастен к деятельности, которая противоречит национальной безопасности или интересам США в международной политике.