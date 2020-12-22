США опубликовали акт о демократии в Беларуси

Президент США может ввести визовые санкции против любого иностранца, являющегося членом Центральной избирательной комиссии Беларуси или участвовавшего в манипуляциях на выборах, или в отношении правительственного лица, ответственного за преследование независимых СМИ, либо представителя Союзного государства, либо российского гражданина, принимавшего значительное участие в преследовании СМИ, нарушении прав человека касательно политических репрессий в Беларуси», — говорится в тексте.

Кроме того, обновленный Акт о демократии в Беларуси содержит следующие положения:

• признает Координационный совет законным институтом для участия в диалоге о мирной передаче власти и не признает Александра Лукашенко «законно избранным лидером Беларуси»;

• призывает провести новые президентские и парламентские выборы в свободной и справедливой форме в соответствии со стандартами ОБСЕ;

• призывает освободить всех политических заключенных без всяких предварительных условий;

• поддерживает стремление народа Беларуси в свободе вероисповедания;

• разрешает помощь в продвижении демократии и гражданского общества в Беларуси;

• заявляет, что США не признают включения Беларуси в Союзное государство с Россией;

• требует от Соединенных Штатов стратегии по продвижению вещания, свободы интернета и доступа к информации;

• оказывает поддержку белорусским СМИ и представителям IT-сектора. Ранее документ одобрила Палата представителей. Теперь он должен поступить на подпись президенту.