Шайю Лабафа сняли с номинации на «Оскар» из-за обвинений в насилии

Последние дни 34-летний Шайа Лабаф буквально не сходит со страниц прессы. И если на выходных в СМИ активно обсуждался новый роман актера с 26-летней Маргарет Куэлли, то сегодня в центре внимания оказалась его карьера.

Шайа Лабаф

Выяснилось, что стриминговый сервис Netflix передумал выдвигать Лабафа на предстоящую премию «Оскар». Имя актера убрали из списка создателей и описания венгерско-американо-канадской картины режиссера Корнеля Мундруцо «Фрагменты женщины», которая претендует на ряд различных премий. Так, партнерша Шайи по фильму Ванесса Кирби поборется за звание лучшей актрисы, а он сам не будет представлен ни в одной из номинаций.

Шайа Лабаф и Ванесса Кирби в фильме «Фрагменты женщины»

Причиной такого решения Netflix стали недавние громкие обвинения, выдвинутые против Лабафа его бывшей возлюбленной FKA Twigs. На прошлой неделе 32-летняя певица, чье настоящее имя Талия Барнетт, публично рассказала о сексуальном, физическом и эмоциональном насилии со стороны экс-бойфренда и подала на него в суд.

FKA Twigs

Девушка утверждает, что во время их романа Шайа намеренно заразил ее венерическим заболеванием. Однако и это не самое страшное: по словам певицы, Лабаф постоянно требовал от нее проявлять к нему нежность и внимание определенное количество раз в день, настаивал, чтобы она спала с ним обнаженной, а как-то даже пригрозил разбить на ходу машину, в которой они находились вместе, в случае если не услышит от Талии признания в любви. FKA Twigs также рассказала, что Лабаф всегда держал заряженный пистолет возле их кровати, из-за чего она боялась стать его невинной жертвой.

После своего громкого заявления об отношениях с актером Талия заручилась поддержкой. На ее сторону встала экс-возлюбленная Лабафа, стилист Кэролин Фо, которая заявила, что он избивал ее до кровоподтеков, а также певица Sia (она тоже некоторое время встречалась с Шайей): по ее словам, Лабаф обманом втянул ее в отношения и сделал соучастницей измены, сказав, что в тот момент был одинок. Наличие психологических проблем у Шайи Лабафа подтвердила и режиссер фильма «Милый мальчик», в котором снимался актер. Альма Харель заявила, что причина такого поведения Лабафа — его детские травмы.