Рубль падает третий день подряд после новых санкций США

Российский валютный рынок продолжает сползать вниз, несмотря стабилизацию цен на нефть и отскок фондовых индексов после распродаж на старте недели. На 15.43 мск курс доллара на Московской бирже прибавляет 50 копеек и держится на отметке 75,31 рубля. Евро впервые с 9 ноября пробил отметку 92: сделки с расчетом «завтра» заключаются по 92,2425 рубля с ростом курса на 75 копеек.

Рубль сдает позиции третий торговый день подряд, несмотря на то, что паника из-за нового британского штамма коронавируса на глобальных рынках утихла: цены на нефть стабилизировались выше 50 долларов за баррель Brent, фондовые индексы в Европе растут на 1%, отыгрывая потери понедельника.

Давлением на рубль оказывает «геополитическая напряженность», пишут в обзоре аналитики Сбербанк CIB.

Накануне Минтор США ввел технологические санкции против российских компаний, организаций и ведомств, включая Минобороны, СВР, «Ростех», а также предприятий «Роскосмоса», «Росатома» и почти весь отечественный авиапром.

45 российских структур получили статус «конечного пользователя военной продукции» и были отрезаны от поставок американских технологий и оборудования.

В то время как администрация Джо Байдена готовит санкционный пакет за кибератаку против структур американского правительства, российский МИД решил ответить на санкции по делу Алексея Навального запретив въезд европейским чиновникам, в том числе из правительства ФРГ.

Российские власти продолжают отрицать как хакерский взлом, так и причастность к отравлению Навального, который в понедельник опубликовал запись телефонного разговора с одним из предполагаемых участников покушения.

«Официальные отрицания первых двух историй стали уже нормой и внутри страны воспринимаются как новая нормальность, но в большинстве стран мира и на лентах информагентств это заметные по содержательной нагрузке события, формируемые негативное восприятие инвестиционных рисков в России», — отмечает директор по инвестициям ИК «Локо-Инвест» Дмитрий Полевой.

Безоговорочного бегства нерезидентов из российских акций и облигаций это не вызвало, однако чувствительность к геополитическим рискам останется повышенной, а это «залог сохранения волатильности и нервозности», добавляет он.

Поддержать рубль в ближайшие дни способны экспортеры, которым предстоит рассчитаться по декабрьским налогам с бюджетом. Продажи валюты под эти платежи могут составить около 4,2 млрд долларов, что выше уровня предыдущего месяца на 1 млрд, оценивает директор казначейства банка «Восточный» Константин Кочергин.

Эта валюта удержит курс в диапазоне 74,7-75,6 рубля за доллар, прогнозирует он.