Рианна поделилась провокационным фото в бикини с родины

Американская поп-исполнительница и предпринимательница Рианна впервые за долгое время опубликовала откровенный снимок и удивила поклонников. Фотографией она поделилась на своей странице в Instagram.

На размещенном в сети кадре 32-летняя певица позирует вполоборота к камере в белом комплекте бикини с принтом из вишен. Ее образ дополнили две миниатюрные красные сумки марки Chanel и солнцезащитные очки такого же цвета. Известно, что снимок был сделан на острове Барбадос — родине знаменитости.

Пост набрал больше 5,5 миллиона лайков и взволновал фанатов предпринимательницы. «Идеал всех идеалов», «Королева!», «Как я этого ждала!», «Я тебя безумно люблю», «Сногсшибательна», «Как ты можешь быть реальной?» — писали они в комментариях.