Прокат автомобилей в Украине — ценные советы приезжим

Первое что делает приезжающий в другую страну человек, это ищет для себя удобное средство передвижения. При этом не важно, в рабочих целях вы приехали или же как турист. Вы рассчитываете на комфорт и приятные впечатления от поездки.

И тут верным решением будет арендовать автомобиль (например здесь), который позволит чувствовать себя свободным, сэкономить время и нервы, избегая общественного транспорта и метаний с тяжелыми сумками от автобуса к автобусу, или в поисках такси.

Особенно актуальным вопрос аренды стал в период COVID-19, так как не каждый хочет связывать себя общественным транспортом. И теперь, даже если автомобиль не нужен для постоянных поездок, ему легко можно найти применение, как средству безопасного передвижения в период пандемии.

Рекомендации по аренде авто в Украине

Выбирайте надежные компании, это не обязательно международные фирмы по прокату машин. Украина имеет довольно большое количество местных автопрокатных компаний, которые ничуть не уступят по сервису международникам. Обращайте внимание на цены, которые вам предлагают в компании. Цены +/- одинаковы, но международные компании отличаются более дорогим чеком. Это еще один плюс в копилку местным фирмам. Почитайте условия проката, самое главное, здесь не должно быть скрытых условий и платежей, пробег необходимый для вас, а автомобили, как можно свежее со страховым покрытием. Ознакомьтесь с отзывами про автопрокат. Несмотря на наличие большого количества положительных или отрицательных отзывов, их стоит читать более внимательно, так как отзывы можно «накрутить», именно потому, абсолютно «чистые» компании, не всегда оказываются такими. Компания должна иметь конструктивную критику и важно, как сама компания реагирует на эту критику. Воспользуйтесь полным страховым покрытием. Если компания по аренде машин предлагает такие опции, посмотрите, возможно, что небольшая доплата за страховку избавит вас от каких-либо неприятностей при страховом событии.

Арендуем автомобиль в аэропорту

С этим нет никакой проблемы. Но для получения автомобилей напрокат в аэропорту есть так же несколько рекомендаций:

Заказывайте автомобиль преждевременно, скорее всего так будет дешевле. Не обязательно искать компанию с офисом в аэропорту, достаточно, чтобы компания производила обслуживание прямо на месте. Часто бывает так, что компания может пригнать автомобиль в аэропорт, и это будет гораздо дешевле чем взять машину в местном офисе.

А с моими документами можно?

Набор документов достаточно стандартен и такой же как во всем мире. При получении автомобиля предъявите:

Паспорт. Водительское удостоверение.

Если вы иностранец, то в Украине принимаются любые иностранные водительские документы, которые отвечают двум основным требованиям:

Продублированы на латинице. Категория В, для управления легковым транспортным средством.

Цены на прокат авто в Киеве

Для того чтобы понять ценообразование в прокате, а так же выбрать лучший вариант, мы сделали анализ цен на прокат автомобиля на примере города Киев, а для анализа выбрали местного оператора RACE и международную компанию SIXT.

При анализе цен мы столкнулись с определенным неудобством со стороны международных сервисов. Так, сайт международной компании не дает возможность просмотреть цены на прокат автомобиля, а выдает расчет заказа только после ввода дат.

В то же время, сайт местной компании по прокату автомобилей, даёт возможность как смотреть цены на автомобили так и делать просчет заказа, по принципу международной.

RACE местная компания SIXT международная компания VW Polo на 3 дня 22 евро/сутки 38 евро/сутки VW Passat 42 евро/сутки 68 евро/сутки Toyota Land Cruiser Prado 50 евро/сутки 125 евро/сутки

Очевидно, что цены у местной компании, по некоторым позициям отличаются более чем в 2 раза. Залог (франшиза) так же отличается. Если у RACE он 250 евро за VW Polo, или 500 евро за Toyota LC Prado, то SIXT предлагает залог 500 евро для VW Polo и 1800 евро для Toyota LC Prado.

Какой автомобиль взять в аренду

Достаточно тяжело давать какую-либо рекомендацию, ведь задачи и места поездок у каждого свои. Но, если вы ориентируетесь на среднестатистическую поездку по Украине и вас больше беспокоит состояние дорог, то лучшим вариантом в летнее время будет, все же, седан, а в зимний период, SUV (внедорожник).

Комфорт и приятное путешествие всегда обеспечит седан. Здесь не укачивает в поездках, машина плавно идет. Класс влияет, и всегда машина D класса, по типу Volkswagen Passat, будет комфортнее чем В класс, например VW Polo. Конечно же, если вы не стеснены в цене, лучше брать класс повыше.

Toyota LC Prado — рамный внедорожник, если вы будете съезжать в какие-либо поселки и села, отличный вариант, но если ваш маршрут это трасса, не стоит брать такой автомобиль. Как же быть, если хочется комфорта, но при этом нужен полный привод? Воспользуйтесь арендой кроссовера, Toyota RAV4, Ford Escape, отлично справятся с задачей.

Надеемся, что наши рекомендации помогут вам. Хорошего путешествия.