Повстанцы захватили город в ЦАР, разбив российских наемников — есть погибшие

Один из городов Центральноафриканской Республики в ходе ожесточенного боя оказался подконтролен повстанцев. В боевых действиях против них участвовали бойцы частных военных компаний из России, сказано в сообщении Corbeaux News.

По информации издания, кроме россиян на стороне армии ЦАР выступают и наемники из Руанды. Уточняется, что речь идет о городе Бамбари в префектуре Уака.

Таким образом, трехчасовой бой для сотрудников ЧВК «Вагнер» оказался проигранным, сказано в статье. «Русские» и солдаты ЦАР отступили в сторону Сибута.

«Гуманитарные источники сообщают о погибших и раненых с обеих сторон», — пишет журналист.

Ранее агентство AFP сообщило, что Россия в рамках двустороннего соглашения о сотрудничестве с африканской страной перебросила в нее «несколько сотен военных и тяжелое вооружение». Москва не подтверждала эту информацию.

Около двух третей территории ЦАР неподконтрольно правительству. Недавно три наиболее влиятельные повстанческие группы объединились, чтобы попытаться предотвратить переизбрание президента ЦАР Фостена-Арканжи Туадеры — выборы назначены на 27 декабря. Власти отказываются от переговоров с повстанцами, лидером которых считается экс-президент Франсуа Бозизе.