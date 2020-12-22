Подарки, меню, тайминг: как британская королевская семья празднует Рождество

Жизнь монархов сплошь состоит из традиций, которым они обязаны следовать. Свои обычаи имеют даже события вроде рождения детей, что уж говорить о праздниках и торжествах. Свои рождественские традиции есть у каждой семьи, и королевская семья не исключение. В нашем материале предлагаем вам познакомиться с некоторыми из них.

Рождественские открытки

Члены королевской семьи рассылают множество праздничных открыток. Обычно речь идет о семейном фото. Сегодня их публикуют и в соцсетях, но получить лично подписанную открытку — это, конечно, особая честь. Королева Елизавета II и принц Филипп отправляют порядка 850 открыток! Те, что предназначены для близких родственников, могут отличаться более шутливыми подписями.

Рождественская открытка 1998 года

Рождественская открытка принца Чарльза и его супруги Камиллы

Рождественская открытка принца Чарльза и принцессы Дианы, 1984 год

Например, королевский биограф Брайан Хоуи отмечал, что кузины и кузены, такие как Глостеры и Кенты, получают открытку с подписью Лиллибет — прозвище королевы в детстве. А вот открытки, предназначенные политическим деятелям, например, премьер-министру, имеют уже формальные подписи. Другим и вовсе приходится довольствоваться не личной подписью, а штампом королевы.

Фото для рождественской открытки принца Уильяма и Кейт Миддлтон в 2020 году

Королева делала рождественские покупки в Harrods

Раньше Елизавете II нравилось самой делать рождественские покупки. Желая найти все самое лучшее для своей семьи, королева отправлялась в Harrods: универмаг принимал особую клиентку в нерабочее время, так что главная женщина в Великобритании могла спокойно совершать покупки.

Однако, по словам биографа, в последние годы меры безопасности стали настолько строгими, что сейчас Елизавета II делает все свои покупки через каталоги или в интернете. Впрочем, теперь традиции офлайн-покупок помешал бы и коронавирус.

Всем сотрудникам Букингемского дворца вручают подарки

В начале года сотрудники дворца должны выбрать, хотели бы они получить подарочный сертификат или сертификат в книжный. Право на подарок имеют все, кто проработал хотя бы один год, а сумма ваучера увеличивается за выслугу лет. Например, младший персонал получит сертификат на сумму 28 фунтов стерлингов, и каждый год эта сумма будет увеличиваться максимум до 35 фунтов стерлингов.

За неделю до Рождества все сотрудники получают подарок от королевы в одном из государственных покоев, после того как глава штаба представит свой отчет об их работе за год.

Кроме того, королева раздает своему персоналу около 1 450 рождественских пудингов. Традиционно она также передавала в дар около центнера угля «достойным и нуждающимся» людям, живущим в Виндзоре. Но сегодня таких уже немного, так как большинство домов имеет центральное отопление.

Королева Елизавета II

Рождество семья встречает в Сандрингеме

Королевская семья традиционно отправляется на рождественские праздники в Сандрингемское поместье в Норфолке. Загородный дом находится в собственности королевской семьи с 1862 года и служит идеальным местом для зимнего отдыха, так как расположен на 24 гектарах земли. Там же расположены и знаменитые сады королевы, растения из которых используются при производстве ее джина Sandringham Celebration Gin.

Впрочем, в этом году из-за пандемии пострадала и эта традиция. Впервые за 33 года королева сменила место празднования Рождества. Елизавета II отметит праздник со своим супругом герцогом Эдинбургским Филиппом в Виндзорском замке, где они и находятся с начала ноября.

Королева Елизавета II и принц Филипп в Виндзорском замке

Королева выкупает целый вагон поезда, чтобы добраться в Сандрингем

А вот раньше сбор всей большой семьи в поместье на востоке Англии был целым событием. Так, королева отправлялась туда первой примерно за неделю до Рождества, как и тысячи других граждан, стремящихся на праздники домой, на поезде.

Правда, очутиться на соседних местах с королевой невозможно. Елизавета II нанимала целый вагон обычного регулярного поезда до станции Кингс-Линн, чтобы она, принц Филипп и их ближайшие сотрудники могли добраться в Норфолк.

Остальная часть семьи приезжает в канун Рождества

Членам семьи, приглашенным провести рождественский период с королевой и принцем Филиппом в Сандрингеме, дается определенное время для прибытия в канун Рождества. Каждой группе предоставлено разное время для прихода в соответствии со статусом в семье. Самые младшие участники появятся первыми, а самые важные, такие как принц Чарльз, герцог и герцогиня Кембриджские, прибудут последними.

Принц Гарри, принц Уильям, Кейт Миддлтон и принц Чарльз

В семье наряжают несколько елок

По словам бывшего королевского шеф-повара Даррена Макгрейди, «у королевской семьи есть большая рождественская елка и серебряное искусственное дерево в столовой, которому около 30 лет».

Большую елку заканчивают украшать все вместе

Когда все в сборе, самым младшим членам королевской семьи позволено внести последние штрихи в украшение елки. Впрочем, известно, что сама королева любит умеренный декор, так что наверняка присматривает за тем, чтобы дети не слишком беспорядочно украшали елку.

Главную елку обычно привозят из ее виндзорского поместья, кроме того, королева обычно дарит деревья нескольким церквям, в том числе Вестминстерскому аббатству, собору Святого Павла, собору Святого Джайлса и Канонгейт Кирк в Эдинбурге, а также церкви Крати в Балморале. Церкви и школы возле Сандрингема также получают елки от королевы.

Возлюбленных членов королевской семьи приглашали присоединиться к празднованию только после заключения брака

Еще одна королевская традиция, которая пошатнулась в последние годы. Началось все с исключения ради Меган Маркл, о котором свою бабушку попросил принц Гарри, ведь отчий дом Меган был так далеко, и ей бы просто не с кем было встретить Рождество.

Принцесса Евгения и принцесса Беатрис, принцесса Анна, принц Эндрю, Кейт Миддлтон, принц Уильям, Меган Маркл и принц Гарри на рождественской службе в 2017 году

На тот момент Меган и Гарри уже были помолвлены. Следом традицию нарушила и принцесса Беатрис, которая на прошлое Рождество пригласила своего жениха Эдоардо Мапелли-Моцци.

Обмен рождественскими подарками происходит после послеобеденного чая в канун Рождества

Отдавая дань уважения немецким корням династии, подарки дарят в Сочельник (а не утром на Рождество). При этом в семье приняты шутливые недорогие подарки. По слухам, Кейт Миддлтон однажды подарила принцу Гарри набор «Вырасти свою собственную девушку» (популярная на Западе безделушка в виде фигурки, которую надо опустить в воду, где она разбухает и «растет»). Ну а принцесса Анна как-то преподнесла принцу Чарльзу кожаное сиденье для унитаза.

Кейт Миддлтон

Для каждого члена семьи в гостиной отводят свое место, куда остальные складывают предназначенные ему подарки. Открыть их можно только после разрешения принца Филиппа и непременно на глазах у всей семьи.

Известно, что принцессу Диану, когда она только стала членом королевской семьи, не предупредили об этом правиле, и она потратилась на кашемировые и мохеровые шарфы и свитера для всех.

Принцесса Диана вместе с другими членами семьи на рождественской службе в 1985 году

Принц Уильям и принц Гарри ежегодно играли друг против друга на футбольном поле

Рождество — это не только семейные застолья, но и спортивные игры (чтобы не растерять форму, пока гостишь у бабушки — всем нам это знакомо). Еще одной королевской традицией является футбольный матч, в котором принимают участие принц Гарри и принц Уильям, сотрудники дворца в Сандрингеме и местные жители.

Принц Гарри и принц Уильям

Сыновья принца Чарльза обычно играли за разные команды и непременно надевали гетры футбольных клубов, которые они сами поддерживают (Уильям болеет за «Астон Виллу», а Гарри — за «Арсенал»). Исключением был лишь 2015 год — тогда братья оказались в одной команде.

Все вместе посещают церковную службу рождественским утром

Поскольку королева является главой англиканской церкви, королевская семья не может пропустить утреннюю рождественскую службу. Вся семья идет — обычно во главе с принцем Филиппом — к церкви Святой Марии Магдалины на 45-минутную службу. Королеву тем временем доставляют к церкви на машине.

Рождественская трапеза

Как и во многих семьях, на Рождество к обеду в королевской семье подают индейку. Готовит обед профессиональный шеф-повар. К столу также подают лобстеров, салат с креветками и традиционные гарниры: пастернак, морковку, брюссельскую капусту. На десерт предлагают рождественский пудинг с бренди. Меню из года в год особо не меняется.

Принц Уильям, принц Джордж, королева Елизавета II и принц Чарльз

Затем семья снова собирается вместе, чтобы выпить послеобеденный чай с традиционным рождественским кексом, а вечером их ждет ужин в формате «шведский стол» из 15—20 различных блюд. Перед фуршетом старшему дежурному шеф-повару позволено выйти в зал к королевской семье, где лично королева предлагает ему виски, после чего произносится тост.

Королева обожает шоколад, особенно темный, поэтому на Рождество у нее всегда есть шоколадное угощение. Еще она любит мяту,

— делился секретами королевской кухни Даррен Макгрейди.

Королевские повара на рождественском ужине. Фото из личного архива Даррена Макгрейди

После официального ужина в рождественскую ночь все играют в шарады до полуночи, но никому не разрешается ложиться спать, пока королева не уйдет в свои покои.

Вся семья смотрит обращение королевы по телевизору

Свое рождественское обращение к нации Елизавета II, конечно, записывает заранее, поэтому в день трансляции все могут собраться вместе и посмотреть эфир, как и другие жители Великобритании. Обращение транслируется в три часа дня, и весь распорядок обычно подчинен тому, чтобы все имели возможность посмотреть его.

После Рождества

Если другие члены семьи разъезжаются сразу после праздника, то королева обычно оставалась в Сандрингеме до начала февраля. Она также настаивала на том, чтобы рождественские украшения оставались до ее отъезда. Так что не корите себя, если тоже затягиваете с тем, чтобы убрать елку, просто у вас королевский подход!