Новый вид коронавируса оказался особенно опасен для детей

Дети намного быстрее заражаются коронавирусом, обнаруженным в Британии, чем уже известным штаммом. К такому выводу пришел профессор Имперского колледжа Лондона Нил Фергюсон.

По словам ученого, к новой мутация оказались восприимчивы дети младше 15 лет, пишет The Independent.

Ранее директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям Майкл Райан сообщил, что у организации пока нет доказательств, что новый штамм усиливает тяжесть заболевания.

Опасную мутацию коронавируса обнаружили в сентябре в Великобритании. Уже выявлено около 1 тыс. случаев заражения, в том числе в Дании, Нидерландах и ЮАР.