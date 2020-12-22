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Нина Добрев показала, насколько серьезно относится к мерам безопасности

Нина Добрев показала, насколько серьезно относится к мерам безопасности

На днях Нина Добрев повеселила поклонников, опубликовав в Instagram свежие фотографии из аэропорта. Актриса показала, как изо всех сил старается соблюдать меры безопасности: для перелета из Ванкувера Нина надела защитный костюм, который полностью закрыл ее тело, а также очки, маску, перчатки и защитный экран для лица. Вместе с Добрев в путешествие отправился ее пес Маверик. «Безопасность прежде всего!» — подписала пост актриса.

«А где костюм для собаки?», «Ой, модная какая», «Ты хороша даже в этом», «Снежный человек. Ковидная версия», «Защита на 1000 процентов», — комментируют свежие снимки Нины фанаты.

22 декабря, 2020 | Category: Новости, Шоу-бизнес
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