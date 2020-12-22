Найден библейский тронный зал царя Ирода, где танцевала Саломея

В Иордании, в крепости Махерон на берегу Мертвого моря, обнаружен тронный зал, в котором, как полагают, Саломея танцевала перед царем Иродом Антипой. Сейчас археологи заняты его частичной реконструкцией.

Крепость Махерон была возведена более 2000 лет назад. Она располагается в 32 км к юго-западу от Мадабы на скале, с которой открывается вид на Мертвое море, а в ясные дни был виден Иерусалимский храм. В раввинских писаниях сообщается, что из Махерона можно было видеть, как над алтарями Иерусалимского храма поднимается дым жертвоприношений (Мишна 3, Тамид 3.8).

Дворец возвел отец Антипы, Ирод Великий – хотя скорее всего он модернизировал цитадель, построенную хасмонейским царем Александром Янаем примерно в 90 г. до н. э. Внутри царского двора площадью 650 квадратных метров археологи обнаружили полукруглую нишу, где, по их мнению, находился трон.

Основным источником информации о династии Иродов являются сочинения историка Иосифа Флавия, жившего в I веке новой эры. По его словам, члены династии Иродов были иудеями, по крайней мере формально, потому что правитель-маккавей Иоанн Гиркан Первый около 125 г. до н. э. насильно подверг обрезанию их народ — идумеев.

Истинная история Иродов затерялась в веках, но Иосиф Флавий рассказывает, что хасмонейский царь Александр Янай назначил правителем Эдома Антипу, который и стал основателем династии. Ирод Великий прославился своими строительными подвигами; прославился и его сын Ирод Антипа, но иначе: считается, что именно по его приказу закованный в цепи Иоанн Креститель был доставлен в Махерон и предан смерти.

Цитадель Махерон, расположенная на пути, ведшим в Иерусалим с востока, имела решающее значение для защиты Иудеи. Историк Плиний Старший называл Махерон «сильнейшей после Иерусалима крепостью в Иудее» (Historia Naturalis, V. 15, 16).

Превратив цитадель во дворец, Ирод построил баню в римском стиле, триклиний для пиршеств и парадный двор с перистилем, служивший также царским садом. С четырех сторон он был окружен портиками, в один из которых была вписана апсида; там и располагался престол царя Ирода. Ирод передал дворец своему сыну, тетрарху Ироду Антипе.

Археологические исследования двора Махерона начались в 1980 году. Участок, где, согласно предположениям, находился трон Ирода, оставался нетронутым. В ходе недавних раскопок, проводившихся группой венгерских ученых под руководством профессора Гьеза Вёрёша, был отрыт фундамент, на котором покоился трон Ирода.

Пол не сохранился, так что его уровень неизвестен, однако археологи подозревают, что трон стоял на возвышении, на которое можно было подняться по ступеням.

В прошлом году археологи демонтировали современную стену, располагавшуюся перед недавно отреставрированной апсидальной тронной нишей, и раскопали тронный зал до уровня скалы, лежащей в его основании, — рассказывает Вёрёш. Сейчас они работают над восстановлением апсидальной тронной ниши.

«В ходе раскопок мы исправили многие ошибочные археологические реконструкции, сделанные на предыдущих раскопках», — говорит Вёрёш.

Археологи также восстановили две колонны, которые когда-то поддерживали крышу внутреннего двора. Здесь, как полагают, танцевала царевна Саломея.

Где танцевала Саломея

Иосиф Флавий пишет, что именно в Махероне царевна Саломея танцевала на праздничном пиру в честь ее отчима Ирода Антипы (Antiquities 18.116–119). Ироду так понравился ее танцевальный номер, что он пообещал дать ей все, что бы она ни попросила — хоть полцарства.

Согласно евангельской версии, Саломея, по наущению матери, попросила голову Иоанна Крестителя.

«И опечалился царь, но, ради клятвы и возлежащих с ним, повелел дать ей и послал отсечь Иоанну голову в темнице. И принесли голову его на блюде и дали девице, а она отнесла матери своей». (Евангелие от Матфея 14: 1-11.)

Христианский историк Евсевий позже (324 г. н.э.) также рассказывает историю, происшедшую в Махероне (Церковная история 1.11.4–6).

«Повествование Иосифа Флавия, равно как и библейские литературные источники, совпадают с результатами археологических исследований и раскопок в Махероне, — говорит Вёрёш. — Архитектурное наследие и археологические материалы, включая эпиграфические, керамические и нумизматические свидетельства, полностью согласуются с подробным описанием, составленным Иосифом Флавием».

Где был убит Иоанн

Согласно Иосифу Флавию, закованного в цепи Иоанна Крестителя привезли в Махерон, где и казнили («Иудейские древности», книга 18, глава 5, пар. 2 [Лоеб 18.119]).

Сейчас группа археологов раскапывает дома нижнего города Махерона, в котором предположительно и был заключен Иоанн Креститель. Согласно Евангелию (от Марка 6: 27–28; от Матфея 14:10), казнили Крестителя телохранители Антипы; возможно, он был похоронен в некрополе Махерона.

Его могила не сохранилась, однако Вёрёш говорит: «Мы уверены, что сможем раскрыть эту библейскую драму до мельчайших подробностей».

Какой бы мощной ни была цитадель Махерон, в 71 году н.э. ее разрушил тот же самый 10-й римский легион, который захватил Масаду. В обоих случаях римляне, приступив к осаде, построили эстакаду, хотя относительно того, что происходило при осаде Масады, до сих пор ведутся ученые споры.

Таким был конец Махерона, в стенах которого пребывали пять библейских персонажей: царь Ирод Великий; его сын, тетрарх Ирод Антипа; его вторая жена, царевна Иродиада; ее дочь от предыдущего брака, царевна Саломея; и Иоанн Креститель. И теперь, спустя 2000 лет после описываемых событий, руины цитадели служат мемориалом пророку Яхье бин Закария, более известному под именем Иоанна Крестителя.

Филипп Бостром, «ХаАрец»,