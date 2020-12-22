Милли Бобби Браун снимется в новом фантастическом фильме братьев Руссо

Звезда «Очень странных дел» Милли Бобби Браун сыграет главную роль в новом фильме студии Universal «Электрический штат» (Electric State).

Как сообщает Deadline, лента станет экранизацией одноименного комикса шведского автора Саймона Столенхага («Рассказы из Петли»).

Режиссерами выступят Энтони и Джо Руссо («Мстители»). Сценарий напишут Кристофер Маркус и Стивен Макфили, которые работали с Руссо над картиной «Мстители: Финал».

Центральной героиней научно-фантастической ленты станет девочка-подросток, которая встречает странного, но милого робота. Позднее героиня понимает, что робота к ней отправил пропавший брат. Она отправляется на поиски родственника и по пути раскрывает глобальный заговор.

Съемки картины начнутся не раньше 2022 года, даты выхода пока нет.